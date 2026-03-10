Több mint száz új emoji érkezik iPhone-ra – az egyik mindent visz

Ha iPhone-t használ, hamarosan jóval több emoji közül választhat. Az Apple kiadta az iOS 26.4 negyedik fejlesztői bétáját, amely összesen 163 új emojit tartalmaz. A felhasználók szerint azonban van egy különleges ikon, ami már most az internet új kedvence lehet – írja a Daily Mail.

Új emojik érkeznek iPhone-ra – Fotó: Pexels

Milyen új emojik érkeznek az iPhone-ra?

Az új emojikat az Emojipedia fedezte fel az iOS 26.4 bétafrissítésében. A 163 újdonság többsége – körülbelül 150 darab – a már meglévő karakterek új bőrtónus-változata, például a birkózó emberek vagy a nyuszifüles figurák esetében. Emellett azonban 13 teljesen új emoji is érkezik.

A listán szerepel többek között a torz arc, a harcfelhő, egy orka, egy szőrös lény, harsona, földcsuszamlás, kincsesláda és egy balett-táncos, utóbbi többféle bőrtónusban.

A közösségi médiában különösen a torz arc emoji keltett nagy lelkesedést. A rózsás arcú, kidülledt szemű karaktert már sokan az új kedvencüknek tartják, és többen azt jósolják, hogy gyorsan az egyik leggyakrabban használt hangulatjel lesz.

Az iOS 26.4 béta jelenleg a fejlesztők számára érhető el, a végleges frissítés pedig várhatóan március végén vagy április elején jelenik meg – ekkor lesznek elérhetők az új emojik iPhone-ra minden felhasználó számára.

Ezek a magyarok kedvenc hangulatjelei

A digitális kommunikáció már rég népszerűbb, mint a telefonálás a hangulatjelek nélkül pedig ez szinte elképzelhetetlen.

Egyszerre válik olcsóbbá és drágábbá az Apple

Megkezdi idén az ultra termékek bevezetését. Nem elég prémiumok az Apple legdrágább holmijai.