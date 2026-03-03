Összeomlott egy épület felső szintje, kilencen meghaltak

Tragikus épületomlás történt a dél-afrikai Johannesburgban: kilenc ember vesztette életét a balesetben. A város közlése szerint az épületet illegálisan építették, ezért a hatóságok a lebontását tervezik – írja az ABC News.

Kilencen meghaltak az épületomlásban (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Épületomlás Johannesburgban: illegális épület omlott össze

A dél-johannesburgi üzleti parkban történt baleset során hat ember azonnal életét vesztette, míg többeket a romok alól kellett kimenteni a mentőcsapatoknak.

A város biztonsági és vészhelyzeti szolgálatai összesen kilenc halálos áldozatról számoltak be.

Dada Morero polgármester elmondta, hogy az épülethez nem nyújtottak be hivatalos terveket, így a városi építési szabályok megsértése is közrejátszott a tragédiában. A vizsgálat folyamatban van, a bontás pedig a jogi eljárások lezárulta után várható. Az épületomlások komoly biztonsági kockázatot jelentenek a dél-afrikai építőiparban, amely az elmúlt években több halálos balesetet is regisztrált.

