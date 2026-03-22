Rémálommá vált az esküvő: beszakadt a padló a vendégek alatt

Az esküvői baleset New Hampshire államban, Tamworth városában, a The Preserve at Chocorua nevű rendezvényhelyszínen történt. A hatóságok szerint a padló hirtelen omlott be, miközben a vendégek az épületben tartózkodtak, ami azonnali pánikot okozott – írja a New York Post.

Esküvői baleset: beszakadt a padló, több embert kórházba kellett szállítani

Vizsgálják, hogy mi okozhatta az esküvői balesetet

A sérülteket kórházba szállították, de a hivatalos tájékoztatás szerint egyikük állapota sem életveszélyes. A mentésben több tűzoltóság és rendőri egység is részt vett, az odavezető utat ideiglenesen le is zárták.

BREAKING UPDATE: Six people were taken to area hospitals after incident at New Hampshire wedding venue, officials say. https://t.co/jDCadvtcuY pic.twitter.com/1gwqorIki6 — NBC10 Boston (@NBC10Boston) March 22, 2026

A helyi egészségügyi szolgáltató közlése szerint több sérült mentővel érkezett a kórházba, míg másokat különböző intézményekbe vittek.

Egyelőre nem tudni, mi okozta a padló beszakadását, a vizsgálat jelenleg is folyamatban van.

A tragikus esemény mindenkit megrázott: egy, a helyszínen dolgozó cateringcég közleményben fejezte ki együttérzését az érintettek felé, és hangsúlyozta, hogy gondolataik a sérültekkel és a mentésben részt vevőkkel vannak.

