Szenzációs képeken a Rambo módjára fegyverekkel lövöldöző koreai diktátor és lánya – galéria

Az észak-koreai állami hírügynökség, a Korean Central News Agency (KCNA) beszámolója szerint Kim Dzsongun egy katonai létesítményben tekintette meg az új pisztoly fejlesztését, majd személyesen is kipróbálta a fegyvert.

Észak-Korea: szenzációs képeken a fegyverekkel lövöldöző diktátor és lánya

Fotó: STR / KCNA/AFP

A vezető nagy elismeréssel beszélt a fejlesztésről. Mint fogalmazott, az új pisztoly kiemelkedő tervezéssel, pontossággal és harci képességekkel rendelkezik.

Az új pisztoly kiváló értékelést kapott a tervezése, pontossága és harci képességei miatt. Ma személyesen is láthattam a valaha kifejlesztett egyik legjobb pisztolyt – mondta Kim.

A KCNA által közzétett fotókon az is látható, hogy a vezetőt ismét lánya, Kim Dzsue kísérte el az eseményre.

A hírügynökség február végén már közölt olyan felvételeket is, amelyeken apa és lánya együtt vesz részt egy fegyverbemutatón: akkor egy mesterlövészpuskával lőttek célba. A beszámoló szerint Kim Dzsongun több lövést is leadott, amelyek mind pontosan találtak.

Egyre fontosabb szerepben Kim Dzsongun lánya

A jelenleg 13–14 éves Kim Dzsue az utóbbi időben rendszeresen megjelenik apja mellett állami eseményeken, katonai bemutatókon és fegyverteszteken.