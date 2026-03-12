Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij megőrült – mutatjuk a bizonyítékokat!

Fontos

Megölték Irán új vezetőjét? Sokkoló hírek érkeztek

kim dzsongun

Szenzációs képeken a Rambo módjára fegyverekkel lövöldöző koreai diktátor és lánya – galéria

15 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Újabb katonai bemutatón jelent meg Kim Dzsongun észak-koreai vezető, aki személyesen próbálta ki az ország egyik új fejlesztésű kézifegyverét. Az eseményen ezúttal is mellette volt tinédzser lánya, Kim Dzsue, akit egyre gyakrabban látni hivatalos állami rendezvényeken.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kim dzsongunészak - koreafegyverpisztoly

Az észak-koreai állami hírügynökség, a Korean Central News Agency (KCNA) beszámolója szerint Kim Dzsongun egy katonai létesítményben tekintette meg az új pisztoly fejlesztését, majd személyesen is kipróbálta a fegyvert.

Észak-Korea: Szenzációs képeken a fegyverekkel lövöldöző diktátor és lánya - galéria
Észak-Korea: szenzációs képeken a fegyverekkel lövöldöző diktátor és lánya
Fotó: STR / KCNA/AFP

A vezető nagy elismeréssel beszélt a fejlesztésről. Mint fogalmazott, az új pisztoly kiemelkedő tervezéssel, pontossággal és harci képességekkel rendelkezik.

Az új pisztoly kiváló értékelést kapott a tervezése, pontossága és harci képességei miatt. Ma személyesen is láthattam a valaha kifejlesztett egyik legjobb pisztolyt – mondta Kim.

A KCNA által közzétett fotókon az is látható, hogy a vezetőt ismét lánya, Kim Dzsue kísérte el az eseményre.

A hírügynökség február végén már közölt olyan felvételeket is, amelyeken apa és lánya együtt vesz részt egy fegyverbemutatón: akkor egy mesterlövészpuskával lőttek célba. A beszámoló szerint Kim Dzsongun több lövést is leadott, amelyek mind pontosan találtak.

Egyre fontosabb szerepben Kim Dzsongun lánya

A jelenleg 13–14 éves Kim Dzsue az utóbbi időben rendszeresen megjelenik apja mellett állami eseményeken, katonai bemutatókon és fegyverteszteken.

A dél-koreai hírszerzés szerint nem kizárt, hogy a jövőben ő lehet Kim Dzsongun utódja az ország élén.

Észak-koreai fegyverteszt, Észak-koreaifegyverteszt, Kim Dzsongün, KimDzsongün
Észak-koreai fegyverteszt, Észak-koreaifegyverteszt, Kim Dzsongün, KimDzsongün
Észak-koreai fegyverteszt, Észak-koreaifegyverteszt, Kim Dzsongün, KimDzsongün
Észak-koreai fegyverteszt, Észak-koreaifegyverteszt, Kim Dzsongün, KimDzsongün
Észak-koreai fegyverteszt, Észak-koreaifegyverteszt, Kim Dzsongün, KimDzsongün
Észak-koreai fegyverteszt, Észak-koreaifegyverteszt, Kim Dzsongün, KimDzsongün
Észak-koreai fegyverteszt, Észak-koreaifegyverteszt, Kim Dzsongün, KimDzsongün
Észak-koreai fegyverteszt, Észak-koreaifegyverteszt, Kim Dzsongün, KimDzsongün
Észak-koreai fegyverteszt, Észak-koreaifegyverteszt, Kim Dzsongün, KimDzsongün
Galéria: Kim Dzsongun látogatása egy észak-koreai fegyvergyárban
1/9
Kim Dzsongun észak-koreai vezető kipróbálja az új fejlesztésű lőfegyvereket egy észak-koreai fegyver- és lőszergyárban

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!