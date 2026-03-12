Szenzációs képeken a Rambo módjára fegyverekkel lövöldöző koreai diktátor és lánya – galéria

Az észak-koreai állami hírügynökség, a Korean Central News Agency (KCNA) beszámolója szerint Kim Dzsongun egy katonai létesítményben tekintette meg az új pisztoly fejlesztését, majd személyesen is kipróbálta a fegyvert.
A vezető nagy elismeréssel beszélt a fejlesztésről. Mint fogalmazott, az új pisztoly kiemelkedő tervezéssel, pontossággal és harci képességekkel rendelkezik.
Az új pisztoly kiváló értékelést kapott a tervezése, pontossága és harci képességei miatt. Ma személyesen is láthattam a valaha kifejlesztett egyik legjobb pisztolyt – mondta Kim.
A KCNA által közzétett fotókon az is látható, hogy a vezetőt ismét lánya, Kim Dzsue kísérte el az eseményre.
A hírügynökség február végén már közölt olyan felvételeket is, amelyeken apa és lánya együtt vesz részt egy fegyverbemutatón: akkor egy mesterlövészpuskával lőttek célba. A beszámoló szerint Kim Dzsongun több lövést is leadott, amelyek mind pontosan találtak.
Egyre fontosabb szerepben Kim Dzsongun lánya
A jelenleg 13–14 éves Kim Dzsue az utóbbi időben rendszeresen megjelenik apja mellett állami eseményeken, katonai bemutatókon és fegyverteszteken.
A dél-koreai hírszerzés szerint nem kizárt, hogy a jövőben ő lehet Kim Dzsongun utódja az ország élén.