Észak-Korea félelmetes fegyvert fejleszt – mi lehet a célpont?

A hétvégén Észak-Korea Kim Dzsongun vezetésével tesztelte az ország legújabb, nagy tolóerővel rendelkező szilárd üzemanyagú rakétahajtóművét. A fejlesztés célja a stratégiai katonai erő növelése, különösen az Egyesült Államok kontinentális célpontjainak elérésére alkalmas rakéták esetében – írja a New York Post.

Észak-Korea új rakétahajtóművet tesztelt – Fotó: STR / KCNA VIA KNS

Észak-Korea rakétafejlesztése új szintre lépett

A Koreai Központi Hírügynökség (KCNA) jelentése szerint Kim Dzsongun a tesztet élőben követte, amely során az új, kompozit szénszálas anyagból készült hajtómű maximális tolóereje 2,5 millió tonnára emelkedett az előző, szeptemberi teszt 1,97 millió tonnájához képest.

A szakértők szerint a teljesítménynövelés célja, hogy egyetlen rakétára több robbanófejet helyezzenek, így növelve az esélyt az amerikai légvédelmi rendszerek áttörésére.

A teszt a tervek szerint az ország ötéves katonai fokozási programjának része, amelynek célja a „stratégiai csapásmérő eszközök” modernizálása. Ez magában foglalja az interkontinentális ballisztikus rakéták fejlesztését, amelyek nukleáris képességgel bírnak, és elérhetik az Egyesült Államok kontinentális területét.

Kim Dzsongun a KCNA szerint hangsúlyozta, hogy a hajtóműteszt „nagy jelentőséggel bír az ország stratégiai katonai erejének legmagasabb szintre emelésében”. Bár külföldi szakértők szerint az ország még technológiai kihívásokkal néz szembe, például a robbanófejek légköri visszatérés közbeni túlélését illetően, a rendszeres tesztek és a több éves fejlesztési program azt jelzik, hogy Észak-Korea folyamatosan bővíti nukleáris és rakétaképességeit.