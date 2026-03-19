Behatolt az orosz légierő Európába, kitört a pánik

Észtország légterét megsértette egy orosz vadászgép, amely rövid időre behatolt az ország területére. Az Észtország által jelentett eset a Finn-öböl térségében, Vaindloo szigete közelében történt, és ismét ráirányította a figyelmet a régió biztonsági helyzetére.

Észtország: orosz vadászgép sértette meg a légteret

A közlés szerint egy Szu–30-as típusú repülőgép körülbelül egy percen keresztül tartózkodott az észt légtérben. A gép nem nyújtott be repülési tervet, és nem tartott rádiókapcsolatot az észt légiforgalmi irányítással, ami súlyos szabálysértésnek számít.

Az incidens után az észt külügyminisztérium bekérette az orosz nagykövetség ideiglenes ügyvivőjét, akinek hivatalos tiltakozó jegyzéket adtak át a légtér megsértése miatt.

NATO azonnal reagált

A történtekre a NATO balti légtérvédelmi missziója is reagált. Egy olasz egység lépett akcióba, de a hatóságok szerint az eset nem jelentett közvetlen fenyegetést Észtország biztonságára.

A NATO 2004 óta biztosítja a balti államok légterének védelmét, és az észt vezetés szerint a rendszer ismét megfelelően működött.

Az elmúlt években Oroszország többször is megsértette Észtország légterét, bár ezek az incidensek jellemzően rövid ideig tartanak. A leghosszabb eset tavaly történt, amikor három orosz repülőgép több mint tíz percig tartózkodott az ország légterében.

A politikai reakciók sem maradtak el: észt vezetők hangsúlyozták, hogy minden hasonló légtér megsértés esetén határozott és következetes válaszra van szükség.

Az Észtország által jelzett incidens ismét rámutat arra, hogy a NATO és Oroszország közötti feszültség a balti térségben továbbra is magas szinten maradt.