Az ételkiszállító robotok körül egyre nagyobb a feszültség Chicagóban, miután rövid időn belül két látványos baleset is történt. Az egyik robot egy buszmegálló üvegfalának csapódott, amely teljesen betört, a törmelék pedig a járdára és magára a gépre is rászóródott. A beszámolók szerint a robot még ezután is próbált továbbhaladni a szilánkok között, ami tovább fokozta a helyiek aggodalmát – írja a NewYorkPost.

Az ételkiszállító robotok egyre több problémát okoznak Chicagóban, a gyalogosok már a biztonságukat féltik Fotó: MARC FERNANDES / NurPhoto

Az ételkiszállító robotok már a gyalogosokra is veszélyt jelentenek

Egy másik esetben egy hasonló robot szintén egy buszmegállóban okozott kárt, miközben a járdán közlekedett. A környéken élők szerint nem elszigetelt problémáról van szó, hanem visszatérő jelenségről. Többen úgy nyilatkoztak, hogy a robot futárok rendszeresen „nekikoccanak” a gyalogosoknak, vagy túl közel haladnak el mellettük, ami kellemetlen és potenciálisan veszélyes helyzeteket teremt.

A lakók egy része már nyíltan biztonsági kockázatként tekint az utcákon közlekedő robotokra. Bár eddig személyi sérülés nem történt, sokan attól tartanak, hogy csak idő kérdése, mikor következik be egy komolyabb baleset. A közlekedésbiztonság kérdése ezért egyre hangsúlyosabban kerül elő, különösen olyan forgalmas városi környezetben, ahol a gyalogosforgalom is jelentős.

A robotokat üzemeltető cégek elismerték az incidenseket, és közölték, hogy kivizsgálják az eseteket, valamint állják a keletkezett károk költségeit. Hangsúlyozták, hogy az ilyen balesetek rendkívül ritkák, és a rendszereiket folyamatosan felügyelik, részben emberi kontrollal is. Azt is kiemelték, hogy a robotok alacsony sebességgel haladnak, így alapvetően biztonságosnak tekinthetők.

Ennek ellenére a helyiek egyre hangosabban követelik, hogy vizsgálják felül a városban futó kísérleti programot, amely lehetővé teszi az ételkiszállító robotok működését. Sokan úgy vélik, hogy a technológia még nincs teljesen felkészülve a sűrűn lakott városi környezet kihívásaira, és szigorúbb szabályozásra lenne szükség ahhoz, hogy a gyalogosok biztonsága ne kerüljön veszélybe.