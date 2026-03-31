Súlyos ételmérgezést okozhat az asztalon hagyott maradék pizza vagy rizs

Dr. Freestone az ételmérgezés elkerülése érdekében listázta azokat az ételeket, amelyeket a hűtőszekrényben sem szabad hosszú ideig tárolni – írja a The Conversation.

Az asztalon hagyott pizza is ételmérgezést okozhat, ha megromlik

Ezek az ételek okozhatnak ételmérgezést

A hideg pizza mellett óvatosan kell bánni a rizzsel is. A felbontottan hosszabb időre hűtőbe tett sült bab konzerv akár komoly ételmérgezést is okozhat.

„Bár a legtöbb ember tudja, hogy az ételmérgezést a rosszul elkészített ételek vagy a kockázatos ételkészítési szokások okozhatják, a nem megfelelően tárolt ételmaradékok a mérgezések egyik fő kiváltó oka” - írja dr. Freestone a The Conversation című lapban megjelent cikkében. „- Ezért fontos körültekintően tárolni ezeket, hogy elkerüljük a szaporodó baktériumok, gombák egészségre gyakorolt káros hatását.”

Íme, a „legveszélyesebb” maradékok listája.

1. Pizza

Bár a sült pizza ártalmatlan, számos módon okozhat ételmérgezést. Gyakran bőségesen teszünk a pizzára bazsalikomot, borsot vagy oregánót, amely szárított formában is érzékeny a mikrobiológiai szennyeződésekre, amely a betakarítás során, vagy a nem megfelelő tárolás miatt fordulhat elő. A kemence hője szinte „fertőtleníti" a frissen sült pizzát, de már szobahőmérsékleten néhány óra alatt is táptalajul szolgál a súlyos megbetegedést okozó szalmonella, a Bacillus cereus és a Clostridium perfringens számára. A pizzát a kiszállítástól számított két órán belül hűtőszekrénybe kell tenni, és ez másnap már nem fogyasztható. A levegőben terjedő baktériumok miatt takard le a pizzát, mielőtt beteszed a hűtőbe és fogyaszd el két napon belül!

2. Csirke

A főtt vagy sült csirkehús kihűlés után „nagyon romlandó”, magas víz- és tápanyagtartalma, valamint alacsony savassága miatt, ami kedvez a baktériumok szaporodásának. A sült csirkét a lehető leghamarabb le kell fedni és hűtőszekrénybe kell tenni kihűlés után. Ideális esetben legfeljebb két órát lehet szobahőmérsékleten. A maradék csirke akár három napig is eláll a hűtőben.

3. Rizses ételek

Akár sült vagy főtt rizsről, rizottóról van szó, az ilyen maradékoknál jelentős a mérgezés veszélye. A nyers rizs tartalmazhat Bacillus cereus spórákat, egy gyakori ételmérgezést okozó baktériumot, amely a keményítőtartalmú ételeket kedveli. A spóráik hőállóak, és a kihűlés után két órával már baktériumokká fejlődnek és szaporodnak. A spórák méreganyagokat szabadítanak fel, amelyek akár 24 órán át tartó súlyos hányást és hasmenést is okozhatnak. A főtt rizs hidegen is fogyasztható, de csak akkor, ha főzés után gyorsan lehűtjük, és a lehető leggyorsabban hűtőszekrénybe tesszük. A legjobb, ha 24 órán belül elfogyasztani.