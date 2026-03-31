Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,8 Ft / Gázolaj piaci ár: 784 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -169 Ft

ételmérgezés

Súlyos ételmérgezést okozhat az asztalon hagyott maradék pizza vagy rizs

22 perce
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A gondos háziasszonyok már régóta tisztában vannak azzal, mit, hogyan és – főleg – mennyi ideig tárolhatnak a hűtőszekrényben. Dr. Primrose Freestone, a Leicesteri Egyetem mikrobiológusa cikkében rávilágított az „ételmegmaradás” törvényére, azaz arra, hogy mit, és mennyi ideig tárolhatunk a hűtőben egészségünk veszélyeztetése nélkül. A pizza hidegen sem rossz, de fennáll az ételmérgezés veszélye, ha nem tartjuk szem előtt a tárolási szabályokat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
ételmérgezéshasznos tanácsokmikrobiológus

Dr. Freestone az ételmérgezés elkerülése érdekében listázta azokat az ételeket, amelyeket a hűtőszekrényben sem szabad hosszú ideig tárolni – írja a The Conversation.

Az asztalon hagyott pizza is ételmérgezést okozhat, ha megromlik – Fotó: Unsplash
Az asztalon hagyott pizza is ételmérgezést okozhat, ha megromlik
Fotó: Unsplash

Ezek az ételek okozhatnak ételmérgezést

A hideg pizza mellett óvatosan kell bánni a rizzsel is. A felbontottan hosszabb időre hűtőbe tett sült bab konzerv akár komoly ételmérgezést is okozhat.

„Bár a legtöbb ember tudja, hogy az ételmérgezést a rosszul elkészített ételek vagy a kockázatos ételkészítési szokások okozhatják, a nem megfelelően tárolt ételmaradékok a mérgezések egyik fő kiváltó oka” - írja dr. Freestone a The Conversation című lapban megjelent cikkében. „- Ezért fontos körültekintően tárolni ezeket, hogy elkerüljük a szaporodó baktériumok, gombák egészségre gyakorolt káros hatását.”

Íme, a „legveszélyesebb” maradékok listája.

1. Pizza

Bár a sült pizza ártalmatlan, számos módon okozhat ételmérgezést. Gyakran bőségesen teszünk a pizzára bazsalikomot, borsot vagy oregánót, amely szárított formában is érzékeny a mikrobiológiai szennyeződésekre, amely a betakarítás során, vagy a nem megfelelő tárolás miatt fordulhat elő. A kemence hője szinte „fertőtleníti" a frissen sült pizzát, de már szobahőmérsékleten néhány óra alatt is táptalajul szolgál a súlyos megbetegedést okozó szalmonella, a Bacillus cereus és a Clostridium perfringens számára. A pizzát a kiszállítástól számított két órán belül hűtőszekrénybe kell tenni, és ez másnap már nem fogyasztható. A levegőben terjedő baktériumok miatt takard le a pizzát, mielőtt beteszed a hűtőbe és fogyaszd el két napon belül!

2. Csirke

A főtt vagy sült csirkehús kihűlés után „nagyon romlandó”, magas víz- és tápanyagtartalma, valamint alacsony savassága miatt, ami kedvez a baktériumok szaporodásának. A sült csirkét a lehető leghamarabb le kell fedni és hűtőszekrénybe kell tenni kihűlés után. Ideális esetben legfeljebb két órát lehet szobahőmérsékleten. A maradék csirke akár három napig is eláll a hűtőben.

3. Rizses ételek

Akár sült vagy főtt rizsről, rizottóról van szó, az ilyen maradékoknál jelentős a mérgezés veszélye. A nyers rizs tartalmazhat Bacillus cereus spórákat, egy gyakori ételmérgezést okozó baktériumot, amely a keményítőtartalmú ételeket kedveli. A spóráik hőállóak, és a kihűlés után két órával már baktériumokká fejlődnek és szaporodnak. A spórák méreganyagokat szabadítanak fel, amelyek akár 24 órán át tartó súlyos hányást és hasmenést is okozhatnak. A főtt rizs hidegen is fogyasztható, de csak akkor, ha főzés után gyorsan lehűtjük, és a lehető leggyorsabban hűtőszekrénybe tesszük. A legjobb, ha 24 órán belül elfogyasztani.

4. Felbontott konzervek

A konzervek felnyitás után az eredeti dobozokban a hűtőben tárolhatók, de le kell fedni őket. Az, hogy meddig fogyaszthatók, az ételtől függ. A erősen savas élelmiszerek, mint a konzerv paradicsom, öt-hét napig tárolhatók, mivel a sav gátolja a baktériumok szaporodását. Az alacsony savtartalmú élelmiszerek, mint húsok, halak, gyümölcsök, zöldségek és tésztafélék, azonban csak legfeljebb három napig.

A maradékok hidegen is biztonságosan fogyaszthatók. Csak arra kell ügyelni, hogy főzés után a gyorsan a hűtőbe kerüljenek, és egy-két napon belül fogyasszuk el”

 – összegezte tanácsait dr. Freestone.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!