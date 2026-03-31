Súlyos ételmérgezést okozhat az asztalon hagyott maradék pizza vagy rizs

Dr. Freestone az ételmérgezés elkerülése érdekében listázta azokat az ételeket, amelyeket a hűtőszekrényben sem szabad hosszú ideig tárolni – írja a The Conversation.
Ezek az ételek okozhatnak ételmérgezést
A hideg pizza mellett óvatosan kell bánni a rizzsel is. A felbontottan hosszabb időre hűtőbe tett sült bab konzerv akár komoly ételmérgezést is okozhat.
„Bár a legtöbb ember tudja, hogy az ételmérgezést a rosszul elkészített ételek vagy a kockázatos ételkészítési szokások okozhatják, a nem megfelelően tárolt ételmaradékok a mérgezések egyik fő kiváltó oka” - írja dr. Freestone a The Conversation című lapban megjelent cikkében. „- Ezért fontos körültekintően tárolni ezeket, hogy elkerüljük a szaporodó baktériumok, gombák egészségre gyakorolt káros hatását.”
Íme, a „legveszélyesebb” maradékok listája.
1. Pizza
Bár a sült pizza ártalmatlan, számos módon okozhat ételmérgezést. Gyakran bőségesen teszünk a pizzára bazsalikomot, borsot vagy oregánót, amely szárított formában is érzékeny a mikrobiológiai szennyeződésekre, amely a betakarítás során, vagy a nem megfelelő tárolás miatt fordulhat elő. A kemence hője szinte „fertőtleníti" a frissen sült pizzát, de már szobahőmérsékleten néhány óra alatt is táptalajul szolgál a súlyos megbetegedést okozó szalmonella, a Bacillus cereus és a Clostridium perfringens számára. A pizzát a kiszállítástól számított két órán belül hűtőszekrénybe kell tenni, és ez másnap már nem fogyasztható. A levegőben terjedő baktériumok miatt takard le a pizzát, mielőtt beteszed a hűtőbe és fogyaszd el két napon belül!
2. Csirke
A főtt vagy sült csirkehús kihűlés után „nagyon romlandó”, magas víz- és tápanyagtartalma, valamint alacsony savassága miatt, ami kedvez a baktériumok szaporodásának. A sült csirkét a lehető leghamarabb le kell fedni és hűtőszekrénybe kell tenni kihűlés után. Ideális esetben legfeljebb két órát lehet szobahőmérsékleten. A maradék csirke akár három napig is eláll a hűtőben.
3. Rizses ételek
Akár sült vagy főtt rizsről, rizottóról van szó, az ilyen maradékoknál jelentős a mérgezés veszélye. A nyers rizs tartalmazhat Bacillus cereus spórákat, egy gyakori ételmérgezést okozó baktériumot, amely a keményítőtartalmú ételeket kedveli. A spóráik hőállóak, és a kihűlés után két órával már baktériumokká fejlődnek és szaporodnak. A spórák méreganyagokat szabadítanak fel, amelyek akár 24 órán át tartó súlyos hányást és hasmenést is okozhatnak. A főtt rizs hidegen is fogyasztható, de csak akkor, ha főzés után gyorsan lehűtjük, és a lehető leggyorsabban hűtőszekrénybe tesszük. A legjobb, ha 24 órán belül elfogyasztani.
4. Felbontott konzervek
A konzervek felnyitás után az eredeti dobozokban a hűtőben tárolhatók, de le kell fedni őket. Az, hogy meddig fogyaszthatók, az ételtől függ. A erősen savas élelmiszerek, mint a konzerv paradicsom, öt-hét napig tárolhatók, mivel a sav gátolja a baktériumok szaporodását. Az alacsony savtartalmú élelmiszerek, mint húsok, halak, gyümölcsök, zöldségek és tésztafélék, azonban csak legfeljebb három napig.
A maradékok hidegen is biztonságosan fogyaszthatók. Csak arra kell ügyelni, hogy főzés után a gyorsan a hűtőbe kerüljenek, és egy-két napon belül fogyasszuk el”
– összegezte tanácsait dr. Freestone.
