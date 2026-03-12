Egyre többen szedik őket, pedig komoly májkárosodást is okozhatnak

Az étrend-kiegészítő szedése előtt érdemes tudni, hogy egyes növényi alapú készítmények a májat is károsíthatják. Sokan a fogyás vagy a jobb közérzet reményében nyúlnak ezekhez a termékekhez, pedig komoly kockázatot is jelenthetnek – írja a Focus.de.

Sok növényi alapú étrend-kiegészítő súlyos májkárosodást okozhat (A kép illusztráció)

Fotó: CHASSENET / BSIP via AFP

Hat étrend-kiegészítő, ami súlyos májkárosodást okozhat

Az étrend-kiegészítők egyre népszerűbbek, sokan a jobb közérzet, az energiaszint növelése vagy éppen a fogyás reményében szedik őket. A természetes eredet azonban nem jelent automatikusan biztonságot: egyes növényi alapú készítmények komoly májkárosodást is okozhatnak.

Egy amerikai kutatás szerint milliók használnak olyan étrend-kiegészítőket, amelyekről ismert, hogy potenciálisan mérgezőek lehetnek a májra. A leggyakrabban fogyasztott, kockázatosnak tartott szerek között szerepel a:

kurkuma,

zöldtea-kivonat,

ashwagandha, a

poloskavész, a

Garcinia cambogia és a

vörös élesztős rizsből készült készítmények.

A kurkumát főként ízületi panaszokra, a zöldtea-kivonatot energianövelésre, az ashwagandhát stressz és nyugtalanság ellen használják. A poloskavészt gyakran a menopauza tüneteinek enyhítésére alkalmazzák, míg a Garcinia cambogiát fogyasztószerként, a vörös élesztős rizst pedig koleszterincsökkentő hatása miatt keresik sokan.

A szakértők szerint a probléma az, hogy sok fogyasztó veszélytelen természetes terméknek gondolja ezeket. Pedig a túlzott vagy ellenőrizetlen használatuk súlyos következményekkel járhat. Ezért az étrend-kiegészítők szedése előtt érdemes orvossal egyeztetni, különösen akkor, ha valaki rendszeresen többféle készítményt is használ egyszerre.

