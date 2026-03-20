Az EU–Oroszország konfliktus újabb fordulatot vett, miután Armando Mema, a Finn Szabadság Szövetség párt tagja élesen bírálta az Európai Unió döntéseit. A politikus közösségi oldalán arról írt, hogy Brüsszel egyre inkább „háborús gépezetté” válik, amely rendszeresen fegyverekről és pénzügyi támogatásról dönt Ukrajna kapcsán.

EU–Oroszország konfliktus: egyre nő a feszültség Európa és Oroszország között Fotó: X/Armando Mema

EU–Oroszország konfliktus: egyre közelebb az eszkaláció

Mema szerint ez a politika elkerülhetetlenül eszkalációhoz vezet, és végső soron az EU közvetlen konfliktusba sodródhat Oroszországgal. Úgy véli, hogy a jelenlegi irány nem a békét szolgálja, hanem tovább mélyíti a feszültséget Kelet és Nyugat között.

Fegyverek vagy diplomácia?

A politikus hangsúlyozta, hogy a konfliktusok megoldásában nem a fegyvereknek kellene dominálniuk. Szerinte a „fegyverszállítás Ukrajnának következményei” súlyosak lehetnek, és Európa nem méri fel teljes mértékben ennek kockázatait.

Mema úgy fogalmazott, hogy Brüsszel jelenleg kizárólag az erő politikáját érti, miközben háttérbe szorul a diplomáciai megoldás keresése. Ez hosszú távon nemcsak a háború elhúzódását eredményezheti, hanem újabb konfliktusokat is generálhat.

Oroszország céljai és NATO-bővítés

A finn politikus azt is kijelentette, hogy Oroszország mindenképpen el fogja érni stratégiai céljait, különösen a NATO keleti terjeszkedésének megakadályozását. Az „EU Ukrajna háború eszkaláció” szerinte nem gyengíti, hanem inkább megerősíti Moszkva elszántságát.

Hozzátette: Európa alábecsüli az orosz reakciók súlyát, és nem rendelkezik megfelelő politikai akarattal ahhoz, hogy felismerje saját döntéseinek következményeit.

Kettős mérce és kritikák

Mema korábban arra is felhívta a figyelmet, hogy az Európai Unió szerinte kettős mércét alkalmaz a nemzetközi politikában. Példaként említette, hogy miközben Oroszországgal szemben szankciókat vezet be, más konfliktusok esetében nem lép hasonlóan.

Ez a hozzáállás tovább erodálhatja az EU hitelességét a globális színtéren, és újabb vitákat generálhat a tagállamok között is.

Újabb háború törhet ki? Ez az ország azt fontolgatja, hogy megtámadja Oroszországot

Armando Mema finn politikus szerint a kormány inkább katonai forgatókönyvekkel foglalkozik Oroszországgal szemben, miközben a Közel-Keleten kiéleződő konfliktus már most globális energiaválságot okoz.