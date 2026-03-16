Az egész világ a szánalmas francia EP-képviselőkön röhög - nevessen ön is

A francia Le Parisien beszámolója szerint az incidens akkor történt, amikor Strasbourgban újságírók egy egyszerű kérdést tettek fel néhány európai parlamenti képviselőnek: jelöljék meg Iránt egy feliratok nélküli világtérképen.

Kínos jelenet: az Európai Parlament képviselői nem találták meg Iránt a térképen

A válaszok azonban meglepőek voltak. Egyes politikusok Bulgáriára, mások Törökország, Afganisztán vagy Szaúd-Arábia területére mutattak, amikor Iránt kellett volna azonosítani.

A felmérésről készült videót március 2-án mutatták be a francia TMC csatorna Quotidien című műsorában, ám csak most kezdett széles körben terjedni az interneten.

A felvételen több ismert európai parlamenti képviselő is szerepel, köztük Fabienne Keller, Marie Toussaint és David Cormand.

Cormand a kritikákra reagálva úgy fogalmazott: a politikusok nem „járó enciklopédiák”, és számos témát kell egyszerre tanulmányozniuk.

A botrány idején az európai országok éppen arról tárgyalnak, hogy hadihajókat küldjenek a Közel-Keletre. A vita középpontjában a stratégiai fontosságú Hormuzi-szoros áll, amely a világ egyik legfontosabb olajszállítási útvonala.

Emmanuel Macron francia elnök március elején bejelentette, hogy Franciaország akár egy tucat hadihajót is a térségbe küldhet, köztük a Charles de Gaulle repülőgép-hordozó vezette flottát. A cél hivatalosan a tengeri kereskedelem biztonságának garantálása.

A botrányra reagált Vitalij Milonov orosz parlamenti képviselő is, aki gúnyosan azt mondta: szerinte a francia politikusoknak „nincs szükségük földrajzi ismeretekre”, mivel döntéseiket szerinte nem önállóan hozzák meg.

A háttérben az is szerepet játszik, hogy az Európai Unió külpolitikai vezetője, Kaja Kallas nemrég jelezte: az EU bővítheti az Operation Aspides nevű tengeri misszió mandátumát, ami lehetővé teheti hadihajók küldését a Hormuzi-szoros térségébe.