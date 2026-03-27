Végrehajtották az eutanáziát azon a nőn, akinek kérelmét az apja két éven át akadályozta

„Békében akarok elmenni és befejezni a szenvedést” – mondta nemrégiben az Antena 3 televíziós csatornának adott egyetlen interjújában Noelia Castillo, amelyben arról beszélt, hogy kezdettől fogva biztos volt az eutanázia melletti döntésében, annak ellenére, hogy családja ezt ellenezte – számolt be az MTI.
Eutanázia: a vizsgálóbizottság engedélyezte
Castillo tinédzser kora óta pszichiátriai betegséggel küzdött, és két alkalommal is megpróbált véget vetni az életének. Második öngyilkossági kísérlete után – amelyet egy szexuális erőszakot követően követett el – súlyos sérüléseket szenvedett, amelynek következtében alsó végtagjai megbénultak, kerekesszékbe került, az önálló életre képtelenné vált.
2024 júliusában az illetékes, egészségügyi és jogi szakemberekből álló vizsgálóbizottság engedélyezte számára az eutanáziát, mondván az állapota „súlyos, gyógyíthatatlan és tartós szenvedéssel járó” volt, ami megfelelt a spanyol törvény által meghatározott feltételeknek. A végrehajtást azonban az apja által benyújtott bírósági fellebbezés a jogerős ítéletig felfüggesztette.
Az apa kimerítette az össze jogi lehetőséget
Az apa végül kimerítette az összes jogi lehetőséget Spanyolországban, miután a legfelsőbb bíróságot követően az alkotmánybíróság is jóváhagyta az elsőfokú barcelonai bíróság eutanáziát engedélyező döntését, igazolva a beteg döntéshozatali képességét, és hangsúlyozta, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően szakértői bizottság bírálta el és hagyta jóvá eutanázia iránti kérelmét.
A férfi szerint azonban a bíróságok ezen döntéseikkel megsértették lánya élethez, méltósághoz és autonómiához való jogát, valamint az önkényes intézkedések tilalmát és a hatékony bírói jogvédelemhez való jogot is. Az ügyet végül az Emberi Jogok Európai Bírósága elé vitték, ahol szintén elutasították az eutanázia leállítását.
Egy szociális-egészségügyi intézményben hajtották végre az eutanáziát
A 25 éves Noeliát egy szociális-egészségügyi központban ápolták Barcelona közelében, ott hajtották rajta végre az eutanáziát. A helyszíni beszámolók szerint több tucatnyian összegyűltek a bejárat előtt. „Nem vagy egyedül”, „Noelia, szeretünk”, „Ne hagyd abba a harcot”, „Vannak más kiutak is” – skandálták.
A közösségi médiát is elárasztották a hasonló tartalmú üzenetek, élénk vitát kiváltva a Spanyolországban 2021 óta legális eutanáziáról, például abban a kérdésben, hogy jogosult-e bárki megakadályozni olyan alapvető személyes jogot, mint a saját életről döntés. José María Fernández, az apát képviselő Keresztény Ügyvédek csoport tagja sajtótájékoztatót hívott össze az épületnél, és arról beszélt, hogy szerinte az eutanázia törvényét „úgy alkalmazzák, mint az asszisztált öngyilkosságról szóló törvényt”. Úgy vélte, hogy az egészségügyi rendszer is kudarcot vallott mivel nem tudott más lehetőséget kínálni egy kezelhető betegséggel küzdő fiatal nőnek, mint a halált.
Cristina Valles, a Katalán Méltóságos Halál Jogáért Egyesület (DMD) elnöke szerint viszont az ilyen tartalmú nyilatkozatok csak „meghosszabbítják” a fiatal nő szenvedését, és „ellopják a jogait és méltóságát”. A spanyol egészségügyi minisztérium adatai szerint 2021 júniusa és 2024 vége között több mint 2400 eutanázia kérelmet bíráltak el Spanyolországban és mintegy 1200-at hagytak jóvá.
A svájci rendőrség több letartóztatást is végrehajtott, miután egy nő egy öngyilkos kapszula segítségével lett öngyilkos. A jelek szerint ez volt az első ilyen eset. Júliusban egy, a Sarco eszközt népszerűsítő, az eutanáziát támogató csoport azt mondta, hogy várhatóan idén fogják először használni a gépet.
2024 áprilisában elvégezték Peru történetében az első jogi úton engedélyezett eutanáziát egy gyógyíthatatlan betegségben szenvedő, évek óta ágyhoz kötött nőnél.