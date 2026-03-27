Végrehajtották az eutanáziát azon a nőn, akinek kérelmét az apja két éven át akadályozta

„Békében akarok elmenni és befejezni a szenvedést” – mondta nemrégiben az Antena 3 televíziós csatornának adott egyetlen interjújában Noelia Castillo, amelyben arról beszélt, hogy kezdettől fogva biztos volt az eutanázia melletti döntésében, annak ellenére, hogy családja ezt ellenezte – számolt be az MTI.

Különböző vallási felekezetek képviselői az eutanázia mellett döntő fiatal lány lelki üdvéért fohászkodtak a végrehajtó intézmény előtt – Fotó: ALBERT LLOP / NurPhoto

Eutanázia: a vizsgálóbizottság engedélyezte

Castillo tinédzser kora óta pszichiátriai betegséggel küzdött, és két alkalommal is megpróbált véget vetni az életének. Második öngyilkossági kísérlete után – amelyet egy szexuális erőszakot követően követett el – súlyos sérüléseket szenvedett, amelynek következtében alsó végtagjai megbénultak, kerekesszékbe került, az önálló életre képtelenné vált.

2024 júliusában az illetékes, egészségügyi és jogi szakemberekből álló vizsgálóbizottság engedélyezte számára az eutanáziát, mondván az állapota „súlyos, gyógyíthatatlan és tartós szenvedéssel járó” volt, ami megfelelt a spanyol törvény által meghatározott feltételeknek. A végrehajtást azonban az apja által benyújtott bírósági fellebbezés a jogerős ítéletig felfüggesztette.

Az apa kimerítette az össze jogi lehetőséget

Az apa végül kimerítette az összes jogi lehetőséget Spanyolországban, miután a legfelsőbb bíróságot követően az alkotmánybíróság is jóváhagyta az elsőfokú barcelonai bíróság eutanáziát engedélyező döntését, igazolva a beteg döntéshozatali képességét, és hangsúlyozta, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően szakértői bizottság bírálta el és hagyta jóvá eutanázia iránti kérelmét.

A férfi szerint azonban a bíróságok ezen döntéseikkel megsértették lánya élethez, méltósághoz és autonómiához való jogát, valamint az önkényes intézkedések tilalmát és a hatékony bírói jogvédelemhez való jogot is. Az ügyet végül az Emberi Jogok Európai Bírósága elé vitték, ahol szintén elutasították az eutanázia leállítását.

Egy szociális-egészségügyi intézményben hajtották végre az eutanáziát

A 25 éves Noeliát egy szociális-egészségügyi központban ápolták Barcelona közelében, ott hajtották rajta végre az eutanáziát. A helyszíni beszámolók szerint több tucatnyian összegyűltek a bejárat előtt. „Nem vagy egyedül”, „Noelia, szeretünk”, „Ne hagyd abba a harcot”, „Vannak más kiutak is” – skandálták.