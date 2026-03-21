A vulkánkitörés, amely napokra megbénította Európa légterét

Az Eyjafjallajökull vulkánkitörés előtt már 2009 végén egyre több jel utalt arra, hogy valami készül Izland déli részén. Az Eyjafjallajökull jégmező alatt működő vulkán környékén sorra mérték a kisebb földrengéseket, amelyek arra utaltak, hogy a magma lassan a felszín felé halad.

Az Eyjafjallajökull vulkánkitörés hamufelhője 2010-ben napokra megbénította Európa légi közlekedését Fotó: HO / NASA

Az Eyjafjallajökull vulkánkitörés veszélye

2010 márciusában kisebb kitörés történt, ám az igazi problémát az április 14-i robbanásszerű kitörés okozta. Ekkor hatalmas mennyiségű vulkáni hamu került a légkörbe, amelyet a szél gyorsan Európa fölé sodort.

Az Eyjafjallajökull vulkánkitörés egyik legnagyobb veszélye az volt, hogy a hamu apró, üvegszerű részecskéket tartalmazott. Ezek a repülőgépek hajtóművében megolvadhatnak, eltömíthetik a rendszert, és akár teljes hajtóműleállást is okozhatnak.

Egy hasonló eset már történt korábban: 1982-ben egy utasszállító repülőgép mind a négy hajtóműve leállt, amikor vulkáni hamuba repült.

Európa légi közlekedése gyakorlatilag leállt

2010.április 15. és 23. között Európa jelentős részén légtérzárat rendeltek el. A döntés példátlan volt a modern repülés történetében.

több mint 95 ezer járatot töröltek,

a globális légiforgalom közel fele kiesett,

mintegy 10 millió utas rekedt a repülőtereken.

A járattörlések Magyarországot is érintették: a budapesti Ferihegyi repülőtéren is számos járatot töröltek vagy késleltettek.

Óriási gazdasági veszteséget okozott

A Nemzetközi Légiszállítási Szövetség becslése szerint a légitársaságok naponta több mint 39 milliárd forintnak megfelelő összeget veszítettek.

A teljes veszteség elérte az 1,7 milliárd dollárt.

A turizmus, a kereskedelem és számos nemzetközi esemény is megsínylette a légtérzárat. Több politikai és sporteseményt el kellett halasztani, mert a résztvevők nem tudtak eljutni a helyszínre.

Árvizeket és evakuálást is okozott

A jég alatti kitörés miatt a gleccser gyorsan olvadni kezdett. Ez hatalmas iszapárakat – úgynevezett laharokat – indított el, amelyek elöntötték a környék folyóit és völgyeit. A hatóságok több települést kiürítettek, hogy elkerüljék a katasztrófát.