Soha nem gondolta volna, hogy egy jégkrém tönkreteheti az életét – most mégis ez történt

2018.szeptember 11-én Buckley egy palmbeyi Bruster's Ice Cream drive-through ablakánál rendelt fagylaltot. Amikor az első kanálnyi jégkrémet bevette a szájába, valami keményet érzett a torkában – azt hitte, egy pekándió darabja akadt meg. A kórházi röntgenvizsgálat azonban mást mutatott: fémszöget nyelt le – írja a NewYorkPost.

Az esküdtszék 14 millió dollár, azaz közel 5,1 milliárd forint kártérítést ítélt meg – az egyik legnagyobb ilyen jellegű ítélet az USA-ban Fotó:Illusztráció/Unplash

Fémszilánkok a jégkrémben – maradandó sérülések és elveszett jövő

A fagyasztott desszertbe több fémszög és fémszilánk volt beágyazva, amelyek szabad szemmel egyáltalán nem voltak láthatók.

A per iratai szerint Buckley maradandó károsodást szenvedett a fejében, nyakában, végtagjaiban és idegrendszerében, jelentős hegesedéssel és elváltozásokkal. Az idegrendszeri sérülések azóta is fennállnak. A nő és férje, Patrick azt állítják, hogy a tragikus baleset megfosztotta őket attól a lehetőségtől, hogy újabb gyermekük születhessen. Ez az egyik legsúlyosabb veszteség, amelyet a bíróság is kiemelt figyelemmel kezelt az ítélet meghozatalakor.

14 millió dolláros ítélet a fagylaltozólánc ellen

A pert 2019-ben indították a Bruster's több vállalati egysége ellen. A vád szerint a fagylaltozólánc helyszíni gyártási folyamata – amelynek során naponta készítik el saját tejalapú keveréküket – katasztrofálisan hibásodott meg, és egy veszélyesen szennyezett termék jutott el a vásárlóhoz. Az esküdtszék végül 14 millió dollár, azaz közel 5,1 milliárd forint kártérítést ítélt meg.

Buckley ügyvédje szerint az összeg méltányos volt a sérülések súlyosságára tekintettel. Egy független jogász ugyanakkor úgy nyilatkozott: a reprodukciós képességet érintő ügyekben akár ennél magasabb összeg is teljes mértékben indokolt lett volna.

