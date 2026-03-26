Sokkoló állatkerti ügy: minden farkast elaltattak

A kenti Wildwood állatpark vezetősége közölte, hogy az öt egyedből álló farkas falka viselkedése rövid idő alatt drasztikusan megváltozott, és életveszélyes sérülésekhez vezető konfliktusok alakultak ki – írja a The Sun cikke.

A farkas falka elpusztítása után heves viták indultak az állatpark döntéséről

Miért kellett elpusztítani a farkas falkát?

A park szerint a döntést nem könnyelműen hozták meg, hanem hosszas mérlegelés után.

A szakemberek azt tapasztalták, hogy a falka dinamikája teljesen felborult: az egyedek közötti agresszió olyan mértékűvé vált, hogy már az állatgondozók sem tudtak biztonságosan közbeavatkozni. Ez azt is jelentette, hogy az állatok megfelelő állatorvosi ellátása sem volt biztosítható.

A konfliktusok több esetben súlyos, akár életveszélyes sérüléseket okoztak.

Kik voltak az érintett farkasok?

A falka öt európai szürke farkasból állt, akik a park egyik legkedveltebb látványosságának számítottak.

A csoport tagjai:

Nuna és Odin, a domináns páros

három hím utódjuk: Minimus, Tiberius és Maximus

A látogatók körében kifejezetten népszerűek voltak, így pusztulásuk különösen nagy visszhangot váltott ki.

Valóban nem volt más megoldás a farkasok esetében?

A döntés komoly vitát indított el.

Sokan úgy vélik, hogy az állatokat szét kellett volna választani, és nem lett volna szükség az eutanáziára. Mások pedig általánosabb kritikát fogalmaztak meg az állatkertekkel szemben, kiemelve, hogy a vadon élő állatok fogságban tartása önmagában is problémás.

A park vezetése ugyanakkor hangsúlyozta: minden lehetséges megoldást megpróbáltak. Külsős szakértőket és állatorvosokat is bevontak, de a helyzet nem javult.

A szakemberek szerint a farkasok rendkívül összetett társas struktúrában élnek, és ha ez felbomlik, az agresszió gyorsan eszkalálódhat. Ebben az esetben ez tartós jóléti problémákhoz és súlyos sérülésveszélyhez vezetett.