Vérfagyasztó támadás: farkas harapott meg egy nőt a belvárosban

A rendőrök gyorsan a helyszínre érkeztek, és nagy erőkkel kezdték keresni az állatot a belváros környékén. Nem sokkal később egy tóban találták meg a farkast, ahonnan végül egy hurok segítségével húzták ki.

A farkas a belváros utcáin harapta meg a nőt.

Farkas bukkant fel a városban

Egyelőre nem biztos, hogy pontosan ez az állat támadt rá a nőre, de a szakemberek szerint nem valószínű, hogy több példány kóborolna a városban. A befogott állatot elszállították, a sorsáról később döntenek a hatóságok.

Korábban is érkeztek bejelentések arról, hogy a hétvégén farkast láttak Hamburg más részein is.

A szakértők szerint a farkasok általában félénkek, és inkább elkerülik az embereket. Előfordulhat azonban, hogy a fiatalabb egyedek kíváncsiságból közelebb mennek a lakott területekhez. Egy norvég kutatás is azt mutatja, hogy az egészséges farkasok nagyon ritkán támadnak emberre. Az ilyen esetek mögött többnyire betegség, provokáció vagy élelemhiány állhat.

Halálos rettegés: farkasok vadásznak emberekre

Indiában is egyre súlyosabb a helyzet, több támadás is történt, amelyek során főként gyerekek estek áldozatul a farkasoknak. A helyiek már folyamatos félelemben élnek, miután az elmúlt időszakban több tucat embert sebesítettek meg, és halálos esetek is történtek.

Farkastámadás egy borsodi faluban

Egy farkasfalka Martonyi határában, a temető közelében támadt meg egy szarvascsordát, két állat elpusztult. A menekülő szarvasok megrongálták a kerítést, több betonoszlop is kidőlt. Személyi sérülés nem történt, de az eset nagy riadalmat keltett a helyiek körében.