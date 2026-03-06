Politikai vihart kavart a törvény, amely engedné a farkasvadászatot

Az új jogszabály szerint a farkasvadászat Németországban bizonyos régiókban engedélyezhető lenne, különösen ott, ahol a ragadozók nagy számban élnek és rendszeresen támadják a legelő állatokat. A tervezetet a Bundestag fogadta el, elsősorban a kormánykoalíció konzervatív pártjai és az AfD támogatásával – írja a The Guardian.

Németországban komoly vitát váltott ki a farkasvadászat, miután egyre több haszonállat pusztul el farkastámadásokban. Fotó: BERND WEISSBROD / DPA

Farkasvadászat Németországban: egyre több támadás miatt lépnek a hatóságok

A törvény lehetővé tenné, hogy a tartományok július és október között engedélyezzék a farkasok vadászatát azokon a területeken, ahol a populáció túl sűrűvé vált. Azok az egyedek, amelyek korábban haszonállatokat öltek vagy támadtak meg, az évszaktól és védettségi státusztól függetlenül kilőhetők lennének.

A döntést elsősorban a gazdák helyzete indokolta. A hivatalos statisztikák szerint 2024-ben mintegy 4300 juh, kecske vagy borjú pusztult el vagy sérült meg farkastámadásokban Németországban.

Heves politikai vita alakult ki

A törvény komoly politikai törésvonalat hozott létre. A Zöldek és a baloldali Linke párt képviselői ellene szavaztak, mert szerintük a ragadozók kilövése veszélyezteti a fajvédelmet.

A természetvédők szerint inkább a nyájvédelmi intézkedéseket, például villanypásztorokat vagy pásztorkutyákat kellene támogatni. A NABU természetvédelmi szervezet úgy fogalmazott: a fajvédelem nem válhat politikai szimbólummá.

A vadászok és gazdálkodók viszont üdvözölték a döntést, mert szerintük a farkaspopuláció túl gyorsan nőtt, és komoly károkat okoz a vidéki gazdaságoknak.

Látványosan nőtt a farkaspopuláció

A farkas a 19. században kihalt Németországban, ám a 2000-es évektől újra megjelent. Egy tavalyi felmérés szerint már 219 farkasfalka, 36 pár és több magányos példány él az országban.

A ragadozók főként Kelet-Németország ritkábban lakott régióiban terjedtek el, ami újabb feszültségeket szült a városi és vidéki lakosság között.

A törvény azonban még nem lépett hatályba: a felsőháznak, a Bundesratnak is jóvá kell hagynia a javaslatot.

Farkas támadt egy kislányra, hajtóvadászat indult

Görögország északi részén hajtóvadászat indult. Egy farkast keresnek ami a hétvégén megtámadott egy nyaraló külföldi kislányt a Halkidiki-félszigeten. Az eset nagy felháborodást keltett, és az állatvédők mellett a hatóságok is vizsgálják a történteket.