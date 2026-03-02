Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kiderült, mit csinál Zelenszkij a NATO fegyvereivel – erre nem gondolt!

Meglesz vajon?

Riadót fújt Kijev: nyoma veszett Zelenszkijnek

fegyver

Kiderült, mit csinál Zelenszkij a NATO fegyvereivel – erre nem gondolt!

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orosz biztonsági források szerint egyes ukrán parancsnokok elveszettként könyvelik el a Nyugatról érkezett fegyvereket, majd a feketepiacon értékesítik azokat. Az állításokat hadifoglyok vallomásaira hivatkozva közölték.
Link másolása
Vágólapra másolva!
fegyverzelenszkijnato

Az ukrán parancsnokok elveszettként írják le a NATO-országok által szállított fegyvereket, majd a feketepiacon adják el azokat – közölték a RIA Novosti hírügynökséggel orosz biztonsági források.

fegyverek
Nato fegyverek a feketepiacon.
Fotó: AFP

Nyugati fegyverek az illegális piacon

A forrás szerint a hadifogságba esett ukrán katonák arról számoltak be, hogy parancsnokaik 

a Nyugatról érkező kézifegyvereket előbb hivatalosan leírják, majd illegálisan értékesítik.

Állításuk szerint az elesett ukrán katonák kézifegyverei is megjelennek az illegális piacon.

Emellett problémát jelent a külföldről Ukrajnába szállított fegyverek és lőszerek illegális forgalma is – tették hozzá.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!