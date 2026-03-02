Az ukrán parancsnokok elveszettként írják le a NATO-országok által szállított fegyvereket, majd a feketepiacon adják el azokat – közölték a RIA Novosti hírügynökséggel orosz biztonsági források.

Nato fegyverek a feketepiacon.

Fotó: AFP

Nyugati fegyverek az illegális piacon

A forrás szerint a hadifogságba esett ukrán katonák arról számoltak be, hogy parancsnokaik

a Nyugatról érkező kézifegyvereket előbb hivatalosan leírják, majd illegálisan értékesítik.

Állításuk szerint az elesett ukrán katonák kézifegyverei is megjelennek az illegális piacon.

Emellett problémát jelent a külföldről Ukrajnába szállított fegyverek és lőszerek illegális forgalma is – tették hozzá.