Kiderült, mit csinál Zelenszkij a NATO fegyvereivel – erre nem gondolt!

Orosz biztonsági források szerint egyes ukrán parancsnokok elveszettként könyvelik el a Nyugatról érkezett fegyvereket, majd a feketepiacon értékesítik azokat. Az állításokat hadifoglyok vallomásaira hivatkozva közölték.
Az ukrán parancsnokok elveszettként írják le a NATO-országok által szállított fegyvereket, majd a feketepiacon adják el azokat – közölték a RIA Novosti hírügynökséggel orosz biztonsági források.
Nyugati fegyverek az illegális piacon
A forrás szerint a hadifogságba esett ukrán katonák arról számoltak be, hogy parancsnokaik
a Nyugatról érkező kézifegyvereket előbb hivatalosan leírják, majd illegálisan értékesítik.
Állításuk szerint az elesett ukrán katonák kézifegyverei is megjelennek az illegális piacon.
Emellett problémát jelent a külföldről Ukrajnába szállított fegyverek és lőszerek illegális forgalma is – tették hozzá.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!