Terrortámadás a Fehér Ház ellen? Hatalmas a káosz

Egy jármű a Fehér Ház egyik kapujának ütközött Washingtonban, a Connecticut és H Street NW kereszteződésénél – számolt be róla a CBS News egyik tudósítója.

Fehér Ház: autó hajtott a kapunak, lezárták a környéket Washingtonban Fotó: Northfoto

A beszámolók szerint a balesetben senki sem sérült meg. A hatóságok a sofőrt a helyszínen őrizetbe vették, majd kihallgatásra vitték.

Az amerikai titkosszolgálat szóvivője közölte, hogy a férfit jelenleg is kihallgatják, és vizsgálják az eset körülményeit.

A történtek miatt a Fehér Ház környékén több utcát ideiglenesen lezártak, a területet rendőrségi szalaggal vették körül, és nagy számban jelentek meg a rendfenntartó erők.

A jelentések szerint a hatóságok egy gyanús jármű miatt rendelték el az intézkedéseket, ezért a környéken fokozott biztonsági jelenlét alakult ki, amíg a vizsgálat tart.