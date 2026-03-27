A fehér pestis újra terjed, egyre több a beteg

A fehér pestis az emberiség egyik legrégebbi és legveszélyesebb fertőző betegsége, amely 2023-ban ismét a világ vezető halálokává vált a fertőző betegségek között. Az Egyesült Államokban ugyan még mindig alacsonyabb az előfordulási arány, de az esetszámok 2020 óta folyamatosan emelkednek – írja a NewYorkPost.
Miért veszélyes a fehér pestis?
A hivatalos adatok szerint 2025-ben több mint 10 ezer esetet regisztráltak, de a valós szám ennél magasabb is lehet, mivel a tuberkulózis tünetei gyakran összetéveszthetők más betegségekkel, például influenzával.
A tuberkulózis levegőben terjedő baktérium okozta fertőzés, amely leggyakrabban a tüdőt támadja meg, de érintheti az agyat, a gerincet vagy akár a veséket is.
Két formája létezik:
- Aktív tuberkulózis — tüneteket okoz és fertőző
- Látens tuberkulózis — tünetmentes, de később aktiválódhat
A legnagyobb probléma, hogy a látens fertőzés évekig rejtve maradhat, majd az immunrendszer gyengülésekor hirtelen aktiválódik.
A fehér pestis tünetei – ezt nem szabad félvállról venni
A tünetek gyakran lassan alakulnak ki, ezért sokan későn fordulnak orvoshoz.
Leggyakoribb jelek:
- tartós köhögés
- mellkasi fájdalom
- véres köpet
- láz, éjszakai izzadás
- fogyás, gyengeség
Ha a fertőzés más szerveket érint, akár hátfájás, zavartság vagy vizeletben megjelenő vér is jelentkezhet.
Antibiotikum-rezisztens tuberkulózis – egyre nagyobb gond
A fehér pestis egyik legnagyobb veszélye, hogy a baktérium egyre ellenállóbbá válik a gyógyszerekkel szemben. Ennek oka gyakran az, hogy a betegek nem fejezik be a hosszadalmas kezelést.
A terápia akár 6–9 hónapig is tarthat, és többféle antibiotikum kombinációját igényli. Ha a kezelés megszakad, a baktérium „megtanul” védekezni, így sokkal nehezebb lesz kiirtani.
A fehér pestis halálos lehet?
Kezelés nélkül igen. A szakértők szerint az aktív tuberkulózisban szenvedők akár fele is meghalhat, ha nem kap megfelelő ellátást.
Világszerte évente körülbelül 1,6 millió ember hal meg ebben a betegségben — többen, mint HIV-ben és maláriában együttvéve.
Megelőzés – mit tehet?
A legfontosabb a korai felismerés.
Ha tüneteket tapasztal, vagy fertőzött személlyel került kapcsolatba, érdemes kivizsgáltatnia magát.
A megelőzés kulcsa elsősorban az időben történő szűrés, hiszen minél hamarabb felismerik a fertőzést, annál kisebb az esélye a továbbterjedésnek. Ugyanilyen fontos, hogy a kezelést minden esetben végigvigye a beteg, még akkor is, ha időközben jobban érzi magát. A zárt terek rendszeres szellőztetése szintén jelentősen csökkentheti a fertőzés kockázatát, különösen olyan helyeken, ahol sok ember tartózkodik együtt. Fertőzésveszély esetén pedig a maszk használata is hatékony védel
Újra lecsaphat a világ egyik leghalálosabb betegsége
A szakértők szerint a betegséget hordozó állatok miatt ma sem múlt el teljesen a veszély. A bubópestis visszatérése Nagy-Britanniában sem kizárt a figyelmeztetések alapján. Ugyanakkor a modern kezelések miatt egy újabb fellángolás már jóval kevesebb áldozatot követelhet.
Újra felütötte a fejét a világ legfertőzőbb betegsége
A pestis, vagy más néven fekete halál becslések szerint 25 millió ember életét követelte Európában a 14. században. Az utolsó nagyobb pestis járvány körülbelül 300 évvel ezelőtt volt. A fertőző betegség, amelyet ha nem kezelnek, halálos kimenetelű is lehet, ma is előfordul. Most az Egyesült Államokbeli Kaliforniában ütött fel a fejét.