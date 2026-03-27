A fehér pestis újra terjed, egyre több a beteg

A fehér pestis az emberiség egyik legrégebbi és legveszélyesebb fertőző betegsége, amely 2023-ban ismét a világ vezető halálokává vált a fertőző betegségek között. Az Egyesült Államokban ugyan még mindig alacsonyabb az előfordulási arány, de az esetszámok 2020 óta folyamatosan emelkednek – írja a NewYorkPost.

Miért veszélyes a fehér pestis?

A hivatalos adatok szerint 2025-ben több mint 10 ezer esetet regisztráltak, de a valós szám ennél magasabb is lehet, mivel a tuberkulózis tünetei gyakran összetéveszthetők más betegségekkel, például influenzával.

A tuberkulózis levegőben terjedő baktérium okozta fertőzés, amely leggyakrabban a tüdőt támadja meg, de érintheti az agyat, a gerincet vagy akár a veséket is.

Két formája létezik:

Aktív tuberkulózis — tüneteket okoz és fertőző

Látens tuberkulózis — tünetmentes, de később aktiválódhat

A legnagyobb probléma, hogy a látens fertőzés évekig rejtve maradhat, majd az immunrendszer gyengülésekor hirtelen aktiválódik.

A fehér pestis tünetei – ezt nem szabad félvállról venni

A tünetek gyakran lassan alakulnak ki, ezért sokan későn fordulnak orvoshoz.

Leggyakoribb jelek:

tartós köhögés

mellkasi fájdalom

véres köpet

láz, éjszakai izzadás

fogyás, gyengeség

Ha a fertőzés más szerveket érint, akár hátfájás, zavartság vagy vizeletben megjelenő vér is jelentkezhet.

Antibiotikum-rezisztens tuberkulózis – egyre nagyobb gond

A fehér pestis egyik legnagyobb veszélye, hogy a baktérium egyre ellenállóbbá válik a gyógyszerekkel szemben. Ennek oka gyakran az, hogy a betegek nem fejezik be a hosszadalmas kezelést.

A terápia akár 6–9 hónapig is tarthat, és többféle antibiotikum kombinációját igényli. Ha a kezelés megszakad, a baktérium „megtanul” védekezni, így sokkal nehezebb lesz kiirtani.

A fehér pestis halálos lehet?

Kezelés nélkül igen. A szakértők szerint az aktív tuberkulózisban szenvedők akár fele is meghalhat, ha nem kap megfelelő ellátást.

Világszerte évente körülbelül 1,6 millió ember hal meg ebben a betegségben — többen, mint HIV-ben és maláriában együttvéve.