Száguldó autó tetején bulizott – a következő pillanatban jött a becsapódás

A felvételek egy 22 éves férfit mutatnak, aki egy terepjáró tetején táncol, miközben a jármű nagy sebességgel halad Texas egyik népszerű tengerparti bulivárosában – írja a NewYorkPost.

A félig meztelen seggrázás egy száguldó terepjáró tetején – másodpercekkel később bekövetkezett a súlyos baleset Fotó: reddit/r/world24x7hr

Félig meztelen seggrázás egy száguldó terepjáró tetején – brutális baleset lett a vége

A férfi fürdőruhában, félmeztelenül áll a jármű tetején, és látványos seggrázással szórakoztatja az utasokat. A felvételen látható, ahogy a jármű hirtelen egy másik autóba csapódik.

Az ütközés ereje akkora volt, hogy a férfi azonnal lerepült a terepjáró tetejéről, és nagy erővel az aszfaltra zuhant.

Súlyos fejsérülést szenvedett

A hatóságok szerint a 22 éves férfi súlyos fejsérülést szenvedett a baleset során.

A baleset utáni felvételeken mentők látják el a sérültet, miközben a terepjáró utasai – akik szintén fürdőruhában voltak – döbbenten figyelik az eseményeket.

A jármű sofőrjét a rendőrök a helyszínen elfogták. A vizsgálat szerint alkoholt fogyasztott, ezért ittas vezetés és ittas állapotban okozott sérülés miatt indult ellene eljárás.

Lövöldözés is történt ugyanazon a hétvégén

A baleset csak egy volt a több incidens közül, amelyek a hétvégi tavaszi bulizás során történtek a városban.

A mindössze néhány ezer lakosú település ilyenkor akár több tízezer fiatal bulizóval telik meg. A rendőrség beszámolója szerint a tengerparton egy vita után egy 17 éves fiú fegyvert rántott, és lövöldözni kezdett.

Az incidensben öt ember megsérült, a fiút pedig több rendbeli súlyos testi sértéssel vádolják.

