Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Száguldó autó tetején bulizott – a következő pillanatban jött a becsapódás

51 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sokkoló felvétel terjed az interneten egy texasi bulivárosból. A videón látható, hogy egy fiatal férfi félig meztelenül táncol egy száguldó terepjáró tetején — a félig meztelen seggrázás azonban néhány másodperccel később súlyos balesetbe torkollott.
Link másolása
Vágólapra másolva!
A felvételek egy 22 éves férfit mutatnak, aki egy terepjáró tetején táncol, miközben a jármű nagy sebességgel halad Texas egyik népszerű tengerparti bulivárosában – írja a NewYorkPost.

A félig meztelen seggrázás egy száguldó terepjáró tetején – másodpercekkel később bekövetkezett a súlyos baleset Fotó: reddit/r/world24x7hr

Félig meztelen seggrázás egy száguldó terepjáró tetején – brutális baleset lett a vége

A férfi fürdőruhában, félmeztelenül áll a jármű tetején, és látványos seggrázással szórakoztatja az utasokat. A felvételen látható, ahogy a jármű hirtelen egy másik autóba csapódik.

A 22-year-old was ejected from a Jeep after it collided with a Tesla in Port Aransas, Texas. The Texas DPS said the Jeep driver, who caused the crash, was arrested for DWI. The ejected man was hospitalized, though the extent of his injuries is unknown.
by u/world24x7 in world24x7hr

Az ütközés ereje akkora volt, hogy a férfi azonnal lerepült a terepjáró tetejéről, és nagy erővel az aszfaltra zuhant.

Súlyos fejsérülést szenvedett

A hatóságok szerint a 22 éves férfi súlyos fejsérülést szenvedett a baleset során.

A baleset utáni felvételeken mentők látják el a sérültet, miközben a terepjáró utasai – akik szintén fürdőruhában voltak – döbbenten figyelik az eseményeket.

A jármű sofőrjét a rendőrök a helyszínen elfogták. A vizsgálat szerint alkoholt fogyasztott, ezért ittas vezetés és ittas állapotban okozott sérülés miatt indult ellene eljárás.

Lövöldözés is történt ugyanazon a hétvégén

A baleset csak egy volt a több incidens közül, amelyek a hétvégi tavaszi bulizás során történtek a városban.

A mindössze néhány ezer lakosú település ilyenkor akár több tízezer fiatal bulizóval telik meg. A rendőrség beszámolója szerint a tengerparton egy vita után egy 17 éves fiú fegyvert rántott, és lövöldözni kezdett.

Az incidensben öt ember megsérült, a fiút pedig több rendbeli súlyos testi sértéssel vádolják.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!