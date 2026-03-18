Száguldó autó tetején bulizott – a következő pillanatban jött a becsapódás

A felvételek egy 22 éves férfit mutatnak, aki egy terepjáró tetején táncol, miközben a jármű nagy sebességgel halad Texas egyik népszerű tengerparti bulivárosában – írja a NewYorkPost.
Félig meztelen seggrázás egy száguldó terepjáró tetején – brutális baleset lett a vége
A férfi fürdőruhában, félmeztelenül áll a jármű tetején, és látványos seggrázással szórakoztatja az utasokat. A felvételen látható, ahogy a jármű hirtelen egy másik autóba csapódik.
Az ütközés ereje akkora volt, hogy a férfi azonnal lerepült a terepjáró tetejéről, és nagy erővel az aszfaltra zuhant.
Súlyos fejsérülést szenvedett
A hatóságok szerint a 22 éves férfi súlyos fejsérülést szenvedett a baleset során.
A baleset utáni felvételeken mentők látják el a sérültet, miközben a terepjáró utasai – akik szintén fürdőruhában voltak – döbbenten figyelik az eseményeket.
A jármű sofőrjét a rendőrök a helyszínen elfogták. A vizsgálat szerint alkoholt fogyasztott, ezért ittas vezetés és ittas állapotban okozott sérülés miatt indult ellene eljárás.
Lövöldözés is történt ugyanazon a hétvégén
A baleset csak egy volt a több incidens közül, amelyek a hétvégi tavaszi bulizás során történtek a városban.
A mindössze néhány ezer lakosú település ilyenkor akár több tízezer fiatal bulizóval telik meg. A rendőrség beszámolója szerint a tengerparton egy vita után egy 17 éves fiú fegyvert rántott, és lövöldözni kezdett.
Az incidensben öt ember megsérült, a fiút pedig több rendbeli súlyos testi sértéssel vádolják.
