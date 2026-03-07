Horrorsztori: egész éjjel a kerítésen lógott a felnyársalt férfi

Horrorisztikus látvány fogadta azt a két nőt, akik a szokásos reggeli futásukat végezték: egy férfi fejjel lefelé lógott egy erős, acélból készült rácsos kerítésen, miközben vastag fémrúd volt mélyen a combjába fúródva. A sportolók gyorsan értesítették a mentőket és a tűzoltókat.

Szerencsére még időben értek ki a mentősök a sérült férfihoz

Fotó: MICHAEL NGUYEN / NurPhoto

Döbbenetes képet fogadta a mentősöket a Wiesbaden melletti sportpályánál: a vastag vasdarab 15–20 centiméter mélyen hatolt bele a sérült ember combjába – éppen a lágyék közelében, belülről kifelé. A férfi a hideg ellenére még reagált, de erősen kihűlt volt, és minden jel arra utalt, hogy a baleset már órákkal korábban, még az éjszaka folyamán történt – írj a Bild.

Gyorsan a klinikára került a sérült férfi

A tűzoltók óvatosan körbevágták a kerítést azon a ponton, ahol a rúd átszúrta a sérültet. A mentés során a tűzoltók úgy rögzítették a férfit, hogy közben minimalizálták a további sérülések kockázatát: egy gerincstabilizáló deszkára fektették, amit akkor használnak, ha felmerül a gerincsérülés veszélye. Ezután a férfit a benne maradt kerítésdarabbal együtt a mentőknek átadták.

Szerencsére pont a sportpálya mellé épült egy nagyobb klinika, ahol azonnal ellátták a súlyos sérülést.

Az idős férfit megtaláló nők és az akciót irányító tűzoltóparancsnok egyaránt hangsúlyozta: hihetetlen szerencse, hogy egyáltalán él még a sérült. A baleset pontos oka, hogy miért és miként került a kerítésre, vagy, meddig lógott ott az éjszaka, egyelőre ismeretlen. De azt kijelenthetjük, szerencse a szerencsétlenségben, hogy még időben, a kihűlés előtt rátaláltak a férfira.

