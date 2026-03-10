Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Szánalmasan kevesen voltak Magyar Péter bonyhádi fórumán – fotó

Ezt látnia kell!

Ukrán sztárújságíró: fegyvereseket képeznek ki, hogy kirobbantsák a „magyar Majdant”

finnország

Újabb háború törhet ki? Ez az ország azt fontolgatja, hogy megtámadja Oroszországot

50 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Armando Mema finn politikus szerint a kormány inkább katonai forgatókönyvekkel foglalkozik Oroszországgal szemben, miközben a Közel-Keleten kiéleződő konfliktus már most globális energiaválságot okoz.
Link másolása
Vágólapra másolva!
finnországoroszországnukleáris fegyver

Finnország inkább azt vizsgálja, hogyan lehetne háborút vívni Oroszország ellen, ahelyett hogy az együttműködés lehetőségeit keresné – jelentette ki a Szabadság Szövetsége párt tagja, Armando Mema az X közösségi oldalon.

finnország
Felháborodás Finnországban: a kormány háborút készít elő Oroszország ellen?
Fotó: AFP

Veszélyes döntés jöhet: Finnország nukleáris fegyverek befogadását fontolgatja

„Miközben a jelenlegi kormány azon dolgozik, hogyan lehetne nukleáris fegyvereket telepíteni Finnországba és háborút vívni Oroszország ellen, mi a Szabadság Szövetségében diplomáciai megoldásokon dolgozunk, hogy megfizethető energiát biztosítsunk az országnak. Az iráni háború már most globális energiaválságot okoz, és ennek következményei Finnország számára katasztrofálisak lehetnek” – írta.

A politikus hozzátette, hogy Oroszország stabilitást és megfizethető energiát biztosíthatna a bizonytalan nemzetközi helyzet idején.

A finn védelmi miniszter, Antti Häkkänen március 5-én arról beszélt, hogy a kormány javaslatot tett a nukleáris fegyverek importjának és tárolásának engedélyezésére Finnország területén, ha az az ország védelmét szolgálja. Más esetekben a tilalom továbbra is érvényben maradna.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!