Rendkívüli

Kéri László azt szeretné, ha Zelenszkij lenne Magyarország miniszterelnöke

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 642,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -47,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 699,1 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -84,1 Ft

A fogorvosok figyelmeztetnek: ezt az összetevőt mindig keresse a fogkrémben

A boltok polcain rengeteg különféle fogkrém sorakozik — fehérítő, érzékeny fogakra való vagy akár „természetes” változatok is. A szakértők szerint azonban a fluoridos fogkrém az egyik legfontosabb tényező, ha valóban hatékony védelmet szeretne a fogszuvasodás ellen.
A fogkrém kiválasztása elsőre egyszerűnek tűnhet, de a szakemberek szerint a fluoridos fogkrém használata az egyik legfontosabb lépés a fogak egészségének megőrzésében. Bár a reklámok gyakran különféle extra hatásokat ígérnek – például vakító fehérséget vagy „mélytisztítást” — a fogorvosok szerint az alapvető védelem szempontjából a fluorid számít igazán – írja a HuffPost.

A fogorvosok szerint a fluoridos fogkrém az egyik legfontosabb eszköz a fogszuvasodás megelőzésében Fotó:Illusztráció/Unplash

Fluoridos fogkrém: ezért ajánlják a fogorvosok a fluoridot tartalmazó fogkrémet

A fogorvosi kutatások évtizedek óta azt mutatják, hogy a fluorid segít megerősíteni a fogzománcot, és hozzájárul a kezdeti zománckárosodások helyreállításához.

 Ezáltal jelentősen csökkentheti a fogszuvasodás kialakulásának esélyét.

A fluorid egy természetes ásványi anyag, amely a fogzománc megerősítésében játszik kulcsszerepet. A szakértők szerint a fluoridos fogkrém rendszeres használata elősegíti a fogak remineralizációját — vagyis azt a folyamatot, amikor a zománc visszanyeri elvesztett ásványi anyagait.

A fogorvosok azt is javasolják, hogy olyan terméket válasszon, amely rendelkezik az Amerikai Fogorvosok Szövetségének (ADA) elfogadási pecsétjével. Az ilyen fogkrémeknél ellenőrzött, hogy valóban hatékonyak a fogszuvasodás megelőzésében és biztonságosak a használat során.

Más problémákra más fogkrém lehet a megoldás

Bár a fluoridos fogkrém az alapvető védelem szempontjából a legfontosabb, bizonyos esetekben speciális összetevők is hasznosak lehetnek.

Például:

  • érzékeny fogak esetén a kálium-nitrát segíthet csökkenteni az idegvégződések érzékenységét
  • fehérítő fogkrémekben gyakran enyhe dörzsanyagok találhatók, amelyek eltávolítják a kávé vagy tea okozta felületi elszíneződéseket

Fontos azonban tudni, hogy a fehérítő fogkrémek hatása általában mérsékelt, és egyes embereknél fokozhatják a fogérzékenységet.

Ezeket az összetevőket érdemes elkerülni

A szakértők szerint a fluoridmentes, „természetes” fogkrémek nem mindig jelentenek jobb választást. 

Ezek a termékek gyakran tartalmaznak például aktív szenet, aloe verát vagy különféle növényi kivonatokat. 

Bár elsőre egészségesebbnek tűnhetnek, a hatékonyságukat jóval kevesebb tudományos bizonyíték támasztja alá, és egyes összetevők túl erősen koptathatják a fogzománcot is.

Bár bizonyos összetevők – például a szódabikarbóna vagy a xilit – hozzájárulhatnak a szájhigiénéhez, nem helyettesítik a fluorid védő hatását.

A helyes fogmosás még fontosabb lehet

A fogorvosok szerint a fogkrém kiválasztása csak az egyik része a szájápolásnak. Még a legjobb fluoridos fogkrém sem segít igazán, ha nem megfelelő a fogmosási technika.

A szakértők szerint érdemes néhány alapvető szabályt betartani a mindennapi szájápolás során. Fontos, hogy naponta kétszer mosson fogat, és egy-egy fogmosás legalább két percig tartson. 

Emellett a fogselyem használata is segít eltávolítani a fogak közé szorult lepedéket, a rendszeres fogorvosi ellenőrzések pedig hozzájárulnak ahhoz, hogy időben felismerjék az esetleges problémákat.

Ez az egyik legnagyobb hiba, amit a fogmosás során elkövethetünk

A mindennapi fogápolás elengedhetetlen a száj egészségének megőrzéséhez. A helyes fogmosás segít eltávolítani az ételmaradékokat és a lepedéket a fogakról. Létezik azonban egy alig ismert hiba, amit sokan elkövetnek. Mutatjuk, hogyan lehet elkerülni!

A helyes fogmosás hiánya komoly betegségekhez vezethet

Újabb egészségügyi trend robban be: nemcsak a fogaink, hanem az agyunk egészsége is múlhat azon, hogyan és milyen gyakran mossuk a fogunkat 50 éves kor felett. A helyes fogmosás ugyanis nem csupán a fogszuvasodást és ínybetegségeket előzheti meg, hanem – friss kutatások szerint – akár a demencia kialakulásának esélyét is mérsékelheti.

 

