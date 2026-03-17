A fogorvosok figyelmeztetnek: ezt az összetevőt mindig keresse a fogkrémben

A fogkrém kiválasztása elsőre egyszerűnek tűnhet, de a szakemberek szerint a fluoridos fogkrém használata az egyik legfontosabb lépés a fogak egészségének megőrzésében. Bár a reklámok gyakran különféle extra hatásokat ígérnek – például vakító fehérséget vagy „mélytisztítást” — a fogorvosok szerint az alapvető védelem szempontjából a fluorid számít igazán – írja a HuffPost.

Fluoridos fogkrém: ezért ajánlják a fogorvosok a fluoridot tartalmazó fogkrémet

A fogorvosi kutatások évtizedek óta azt mutatják, hogy a fluorid segít megerősíteni a fogzománcot, és hozzájárul a kezdeti zománckárosodások helyreállításához.

Ezáltal jelentősen csökkentheti a fogszuvasodás kialakulásának esélyét.

A fluorid egy természetes ásványi anyag, amely a fogzománc megerősítésében játszik kulcsszerepet. A szakértők szerint a fluoridos fogkrém rendszeres használata elősegíti a fogak remineralizációját — vagyis azt a folyamatot, amikor a zománc visszanyeri elvesztett ásványi anyagait.

A fogorvosok azt is javasolják, hogy olyan terméket válasszon, amely rendelkezik az Amerikai Fogorvosok Szövetségének (ADA) elfogadási pecsétjével. Az ilyen fogkrémeknél ellenőrzött, hogy valóban hatékonyak a fogszuvasodás megelőzésében és biztonságosak a használat során.

Más problémákra más fogkrém lehet a megoldás

Bár a fluoridos fogkrém az alapvető védelem szempontjából a legfontosabb, bizonyos esetekben speciális összetevők is hasznosak lehetnek.

Például:

érzékeny fogak esetén a kálium-nitrát segíthet csökkenteni az idegvégződések érzékenységét

fehérítő fogkrémekben gyakran enyhe dörzsanyagok találhatók, amelyek eltávolítják a kávé vagy tea okozta felületi elszíneződéseket

Fontos azonban tudni, hogy a fehérítő fogkrémek hatása általában mérsékelt, és egyes embereknél fokozhatják a fogérzékenységet.

Ezeket az összetevőket érdemes elkerülni

A szakértők szerint a fluoridmentes, „természetes” fogkrémek nem mindig jelentenek jobb választást.

Ezek a termékek gyakran tartalmaznak például aktív szenet, aloe verát vagy különféle növényi kivonatokat.

Bár elsőre egészségesebbnek tűnhetnek, a hatékonyságukat jóval kevesebb tudományos bizonyíték támasztja alá, és egyes összetevők túl erősen koptathatják a fogzománcot is.