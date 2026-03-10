Fogyás diéta nélkül – meglepő felfedezést tettek a kutatók

A fogyás sok ember számára nehéz feladat: szigorú diéta, lemondások és lassan érkező eredmények jellemzik. Most azonban egy új kísérleti kapszula azt ígéri, hogy segíthet a fogyásban anélkül, hogy teljesen le kellene mondani a kedvenc ételekről. A kutatók szerint a készítmény a ketogén diéta hatását utánozhatja a szervezetben – írja a New York Post.

Az új kapszula segíthet a fogyásban diéta nélkül – Fotó: Unsplash

Hogyan lehetséges a fogyás kapszulával diéta nélkül?

A Bloom Science által fejlesztett BL-001 nevű kapszula élő baktériumokat tartalmaz, amelyek természetesen is megtalálhatók a bélrendszerünkben.

Ezek a baktériumok a bélmikrobiommal lépnek kapcsolatba, és a kutatók szerint hatással lehetnek a zsírégetésre, az étvágyra és az anyagcsere működésére.

Az első klinikai vizsgálatban 24 önkéntes szedte a kapszulát 28 napon át, míg nyolc résztvevő placebót kapott. Azok a túlsúlyos résztvevők, akik a legnagyobb dózist kapták, két hét alatt átlagosan 3,4 százalékos testsúlycsökkenést értek el. A résztvevők többsége a fogyás egy részét a kezelés után két héttel is megtartotta. A kutatók szerint a kapszula általában jól tolerálható volt, és komoly mellékhatást nem jelentettek.

Mikor válhat széles körben elérhetővé az új módszer?

A fejlesztés még korai szakaszban van, ezért további vizsgálatokra van szükség. Jelenleg egy újabb klinikai kutatás zajlik, amelyben akár 48 elhízott felnőtt vesz részt, és 12 héten keresztül szedik a készítményt. A kutatók abban bíznak, hogy ha a további tesztek is kedvező eredményeket hoznak, a kapszula egyszerű alternatívát jelenthet azoknak, akik fogyni szeretnének, de nem szívesen vállalnak injekciós kezelést vagy szigorú diétát.

Ez a legnagyobb buktatója a sikeres diétának

A gyors fogyókúrák kecsegtetők, azonban a legtöbbször még több súly kúszik fel a testünkre. A radikális diéta azért nem jó megoldás, mert a test energiatakarékos üzemmódba kapcsol, és még többet raktároz el.

Több étel, kevesebb kiló? A tudomány szerint lehetséges

Sokan azt hiszik, csak koplalással lehet megszabadulni a plusz kilóktól. Egy új kutatás szerint azonban a fogyás titka a megfelelő ételekben rejlik.