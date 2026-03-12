Fogyasztó injekciók miatt romlott meg a házasság – döbbenetes vallomás

Hírlevél
Amitől új életet remélt, abból súlyos párkapcsolati válság lett. A fogyasztó injekciók után a nő önbizalma megnőtt, a házassága viszont széthullott.
Egy 42 éves édesanya őszintén beszélt arról, hogyan fordult fel fenekestül az élete egy látványos fogyás után. A fogyasztó injekciók használata eleinte új önbizalmat, később azonban házassági válságot és titkos viszonyt hozott számára – írja a TheMirror.

A fogyasztó injekciók segítségével közel 19 kilót fogyott, de a látványos átalakulás végül a házasságát is megrázta.
A fogyasztó injekciók segítségével közel 19 kilót fogyott, de a látványos átalakulás végül a házasságát is megrázta Fotó: NIKOS PEKIARIDIS / NurPhoto

A fogyasztó injekciók után már semmi sem volt a régi a házasságukban

A nő elmondása szerint hosszú éveken át bő ruhák mögé rejtőzött, kerülte a fényképeket, és nem érezte jól magát a saját bőrében. Azt remélte, hogy a Mounjaro és a hozzá hasonló súlycsökkentő injekció segít visszaszerezni régi önmagát. Ez részben meg is történt: nagyjából 19 kilogrammot fogyott, és ezzel együtt megérkezett a régóta hiányzó fogyás utáni önbizalom is.

A változás azonban nemcsak pozitív érzéseket hozott. Állítása szerint miközben ő egyre jobban érezte magát, a férje egyre távolságtartóbbá vált. Úgy fogalmazott, korábban a férje sokkal gyakrabban közeledett hozzá, később viszont már szinte rá sem nézett. A helyzetet tovább rontotta, amikor a férj bevallotta: jobban kedvelte a feleségét a fogyás előtt, és hiányoznak neki a régi idomai.

A féltékenység végül titkos viszonyhoz vezetett

A nő szerint a férfi féltékenysége is egyre nyilvánvalóbb lett. Ha csinosabban öltözött fel, rögtön gyanakvó kérdéseket kapott, és a barátnős programok után is fagyossá vált a hangulat otthon. A szakértők szerint az ilyen helyzetekben gyakran a kapcsolat korábbi egyensúlya borul fel: az egyik fél látványos átalakulása bizonytalanságot és feszültséget kelthet a másikban.

Végül a nő máshol keresett megerősítést, és bevallása szerint két hónapja titkos viszonyt folytat. Azt mondta, nem az izgalmat kereste, hanem azt az érzést, hogy végre valaki valóban észreveszi őt. Szeretője tudott arról is, hogy fogyasztó injekciók tönkretették a házasságát, és ítélkezés helyett elfogadással fordult felé.

Egy brit szex- és párkapcsolati szakértő szerint az ilyen helyzetekben könnyen kialakulhat féltékenység, visszahúzódás és sértettség. Ha az egyik partner hirtelen sok külső visszajelzést kap, az felerősítheti a kapcsolatban már korábban is meglévő repedéseket. A szakember szerint nem ritka, hogy valaki úgy érzi: a párja átalakulása inkább fenyegetés, mint örömforrás.

A történet jól mutatja, hogy a súlycsökkentő injekció miatt megcsalta a férjét típusú vallomások mögött sokkal összetettebb érzelmi folyamatok húzódnak. A fogyás önmagában nem old meg minden problémát, sőt néha éppen azokat a feszültségeket hozza felszínre, amelyeket addig a mindennapok elfedtek.

Új fogyasztó gyógyszer: soha nem látott mértékű súlycsökkenést értek el egy vizsgálatban

Egy kísérleti „szuperfogyasztó” injekcióval a túlsúlyos betegek átlagosan majdnem testsúlyuk harmadát adták le – műtét nélkül, alig több mint egy év alatt. A kérdés már csak az: a fogyasztó injekció a fogyókúra megoldása a jövőben, vagy túl nagy árat fizetünk érte?

Drámai fogyást ígér, de egy sötét titkot senki sem mond el a fogyókúrás injekciókról

Az új fogyókúrás kezelések gyors súlyvesztést ígérnek, de nem mindegy, hogyan hagyjuk abba a kezelést. Az injekció hatására leadott kilók ugyanis akár négyszer gyorsabban visszatérhetnek, mint hagyományos diéta esetén.

 

