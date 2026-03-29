Fogyókúrás injekciók már a gazdákra is hatással vannak? Ijesztő, ami most történik

A fogyókúrás injekció körüli őrületet okolja egy brit burgonyatermelő azért, mert idén több száz tonna termését nem tudta értékesíteni. Andy Goodacre szerint körülbelül 600 tonna krumpli maradhat raktáron, ami nagyjából 138 ezer euró, vagyis több tízmillió forint értékű veszteséget jelenthet, ha a termény megromlik – írja a Focus.

A fogyókúrás injekció és a csökkenő étvágy miatt akár több száz tonna burgonya is eladatlanul maradhat a gazdáknál

Fogyókúrás injekció és kisebb adagok — ezt látja a brit farmer

A gazda azt mondta, még soha nem tapasztalt ilyen szezont. Legfontosabb partnere, a fagyasztott élelmiszereket gyártó McCain ebben az évben egyáltalán nem rendelt tőle, ami már önmagában is súlyos csapás. Goodacre szerint azonban a háttérben nemcsak a piac általános gyengülése, hanem a fogyókúrás szerek terjedése is állhat.

A farmer úgy véli, a fogyókúrás injekció hatása az étvágyra már a mindennapi vásárlásokban is jól látszik. Szerinte az emberek kevesebbet esznek, kisebb adagokat vesznek, és ez a gyorsételek, valamint a sült krumpli iránti keresletet is visszafogja.

Saját tapasztalata alapján a vevők egyre gyakrabban választanak kisebb mennyiséget. Úgy fogalmazott: míg korábban két adag mellé két köret fogyott, most sokszor már csak egy kisebb csomagot kérnek. Ez különösen érzékenyen érintheti azokat a termelőket, akik a feldolgozóiparnak és a gyorséttermi láncoknak szállítanak.

A brit vendéglátósok egy része is hasonló változásról beszél. Az ágazati szereplők szerint az infláció és a megélhetési költségek emelkedése is visszafogja a vásárlást, de egyre többen emlegetik azt is, hogy sok fogyasztó látványosan fogy, és ezzel együtt kevesebbet rendel.

Egy kutatás is utalhat a fogyókúrás injekció gyorséttermi fogyasztásra gyakorolt hatására

A témát teljes bizonyossággal egyelőre nem lehet lezárni, de már vannak olyan adatok, amelyek egy irányba mutatnak. Egy becslés szerint 2024 eleje és 2025 eleje között nagyjából 1,6 millió felnőtt használhatott fogyókúrás injekciót Nagy-Britanniában.

Egy felmérés arra is utalt, hogy azok, akik ilyen készítményeket használnak, jelentősen visszafoghatják a gyorsételekre fordított kiadásaikat. Ez önmagában még nem bizonyítja, hogy kizárólag emiatt zuhanna a krumplikereslet, de a termelők szerint már ennyi is elég lehet ahhoz, hogy komoly zavar támadjon a piacon.