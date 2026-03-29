Fogyókúrás injekciók már a gazdákra is hatással vannak? Ijesztő, ami most történik

A fogyókúrás injekció körüli őrületet okolja egy brit burgonyatermelő azért, mert idén több száz tonna termését nem tudta értékesíteni. Andy Goodacre szerint körülbelül 600 tonna krumpli maradhat raktáron, ami nagyjából 138 ezer euró, vagyis több tízmillió forint értékű veszteséget jelenthet, ha a termény megromlik – írja a Focus.
Fogyókúrás injekció és kisebb adagok — ezt látja a brit farmer
A gazda azt mondta, még soha nem tapasztalt ilyen szezont. Legfontosabb partnere, a fagyasztott élelmiszereket gyártó McCain ebben az évben egyáltalán nem rendelt tőle, ami már önmagában is súlyos csapás. Goodacre szerint azonban a háttérben nemcsak a piac általános gyengülése, hanem a fogyókúrás szerek terjedése is állhat.
A farmer úgy véli, a fogyókúrás injekció hatása az étvágyra már a mindennapi vásárlásokban is jól látszik. Szerinte az emberek kevesebbet esznek, kisebb adagokat vesznek, és ez a gyorsételek, valamint a sült krumpli iránti keresletet is visszafogja.
Saját tapasztalata alapján a vevők egyre gyakrabban választanak kisebb mennyiséget. Úgy fogalmazott: míg korábban két adag mellé két köret fogyott, most sokszor már csak egy kisebb csomagot kérnek. Ez különösen érzékenyen érintheti azokat a termelőket, akik a feldolgozóiparnak és a gyorséttermi láncoknak szállítanak.
A brit vendéglátósok egy része is hasonló változásról beszél. Az ágazati szereplők szerint az infláció és a megélhetési költségek emelkedése is visszafogja a vásárlást, de egyre többen emlegetik azt is, hogy sok fogyasztó látványosan fogy, és ezzel együtt kevesebbet rendel.
Egy kutatás is utalhat a fogyókúrás injekció gyorséttermi fogyasztásra gyakorolt hatására
A témát teljes bizonyossággal egyelőre nem lehet lezárni, de már vannak olyan adatok, amelyek egy irányba mutatnak. Egy becslés szerint 2024 eleje és 2025 eleje között nagyjából 1,6 millió felnőtt használhatott fogyókúrás injekciót Nagy-Britanniában.
Egy felmérés arra is utalt, hogy azok, akik ilyen készítményeket használnak, jelentősen visszafoghatják a gyorsételekre fordított kiadásaikat. Ez önmagában még nem bizonyítja, hogy kizárólag emiatt zuhanna a krumplikereslet, de a termelők szerint már ennyi is elég lehet ahhoz, hogy komoly zavar támadjon a piacon.
Nem csak a briteknél gond a krumplitöbblet Európában
A helyzetet ráadásul nemcsak a megváltozott fogyasztási szokások nehezítik. Európa több országában is burgonyatöbbletről számoltak be, miközben a tavalyi termés kiemelkedően erős lett. A nemzetközi kínálat növekedése, valamint az Indiából és Kínából érkező plusz árumennyiség tovább fokozhatja a nyomást a termelőken.
Nemrég egy holland gazdapár is nyilvánosan kért segítséget, miután 800 ezer kilogramm burgonyát próbáltak megmenteni. A történet azt mutatja, hogy az eladatlan burgonya Nagy-Britanniában és Európa más részein is egyre súlyosabb probléma lehet.
Összeomolhat a piac, ha tartós marad a trend
A gazdák számára most az a legijesztőbb, hogy egyelőre senki sem látja pontosan, meddig tart ez a folyamat. Ha a fogyókúrás injekció hosszabb távon is átalakítja az étkezési szokásokat, az nemcsak a gyorséttermeket, hanem a teljes burgonyapiacot is átírhatja. Ami ma még csak furcsa egybeesésnek tűnik, abból hamar valódi agrárválság lehet.
