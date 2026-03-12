Halálos földcsuszamlások történtek Etiópiában

A tragédia a Gamo Zone területén történt, ahol a földcsuszamlások három kerületet – Gacho Baba, Kamba és Bonke – is érintettek. A hatóságok szerint a katasztrófát egy héten át tartó intenzív esőzés idézte elő. A mentési munkálatokat irányító tisztviselő, Mesfin Manuqa elmondta: a kutatócsapatok eddig egy embert tudtak élve kimenteni a sár alól. A mentés továbbra is zajlik – írja az apnews.

Sokan eltűntek a földcsuszamlásban. A kép illusztráció. Fotó: MICHELE SPATARI / AFP



Sok embert temetett maga alá a földcsuszamlás

A Gacho Baba kerület kommunikációs vezetője, Abebe Agena arról számolt be, hogy a legtöbb áldozatot a sár alá temetve találták meg. Egyelőre nem tudni pontosan, hány háztartást érintett a pusztítás. A régió vezetője, Tilahun Kebede részvétét fejezte ki az áldozatok családjainak, és arra kérte a lakosokat, hogy költözzenek magasabban fekvő területekre, mivel az esőzések várhatóan folytatódnak.

At least 50 people killed, 125 others reported missing after landslides sweep Ethiopiahttps://t.co/5Dfbyt1A9C — The Hindu (@the_hindu) March 12, 2026

Az esős évszak miatt hasonló katasztrófák ismét bekövetkezhetnek, ezért arra kérem a hegyvidéki és árvízveszélyes területeken élő közösségeket, hogy tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket

– hangsúlyozta. Etiópia déli régióiban nem ritkák az ilyen tragédiák. A heves esőzések gyakran okoznak földcsuszamlásokat és árvizeket, különösen az esős évszak idején. 2024 júliusában például egy hasonló sárlavina 229 ember életét követelte az ország déli részén. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy több ezer éve alvó vulkán tört ki Etiópiában.