Halálos földcsuszamlások történtek Etiópiában

Súlyos természeti katasztrófa sújtotta Dél-Etiópiát. A heves esőzések nyomán kialakult földcsuszamlások következtében legalább ötven ember meghalt, és mintegy 125 embert eltűntként tartanak nyilván – közölték helyi hatóságok.
A tragédia a Gamo Zone területén történt, ahol a földcsuszamlások három kerületet – Gacho Baba, Kamba és Bonke – is érintettek. A hatóságok szerint a katasztrófát egy héten át tartó intenzív esőzés idézte elő. A mentési munkálatokat irányító tisztviselő, Mesfin Manuqa elmondta: a kutatócsapatok eddig egy embert tudtak élve kimenteni a sár alól. A mentés továbbra is zajlik – írja az apnews.

földcsuszamlás
Sokan eltűntek a földcsuszamlásban. A kép illusztráció. Fotó: MICHELE SPATARI / AFP


Sok embert temetett maga alá a földcsuszamlás

 

A Gacho Baba kerület kommunikációs vezetője, Abebe Agena arról számolt be, hogy a legtöbb áldozatot a sár alá temetve találták meg. Egyelőre nem tudni pontosan, hány háztartást érintett a pusztítás. A régió vezetője, Tilahun Kebede részvétét fejezte ki az áldozatok családjainak, és arra kérte a lakosokat, hogy költözzenek magasabban fekvő területekre, mivel az esőzések várhatóan folytatódnak.

Az esős évszak miatt hasonló katasztrófák ismét bekövetkezhetnek, ezért arra kérem a hegyvidéki és árvízveszélyes területeken élő közösségeket, hogy tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket

– hangsúlyozta. Etiópia déli régióiban nem ritkák az ilyen tragédiák. A heves esőzések gyakran okoznak földcsuszamlásokat és árvizeket, különösen az esős évszak idején. 2024 júliusában például egy hasonló sárlavina 229 ember életét követelte az ország déli részén. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy több ezer éve alvó vulkán tört ki Etiópiában.

 

