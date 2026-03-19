földönkívüli élet

Kutatók tudják, hol bukkanhatnak rá az idegen élet nyomaira

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Az emberiség egyik legnagyobb kérdése továbbra is az, hogy egyedül vagyunk-e az univerzumban. A földönkívüli élet nyomait a NASA a Naprendszer több égitestén is kutatja. A vizsgálatok középpontjában azok a helyek állnak, ahol valaha fennállhattak az élet feltételei. Most azonban a Cornell Egyetem Carl Sagan Intézetének kutatói azonosítottak 45 olyan Föld-szerű exobolygót, mely alkalmas lehetett, vagy lehet az élet kialakulására.
A földönkívüli élet kutatása során a NASA a Naprendszer több égitestét is vizsgálja. A fókusz azokon a helyeken van, ahol korábban adottak lehettek az idegen élet kialakulásához szükséges feltételek. 

Földönkívüli élet kutatása izgalmas kérdés a mai napig (illuszráció)
Fotó: OpenAI DALL-E

Földönkívüli élet kutatása – életre alkalmas bolygókat találhatak

A Cornell Egyetem Carl Sagan Intézetének kutatói 45 olyan Föld-szerű exobolygót azonosítottak, amelyek alkalmasak lehetnek az idegen élet fennmaradására. Ezek mind az úgynevezett lakhatósági zónában keringenek, vagyis olyan távolságra vannak saját csillaguktól, ahol elméletileg folyékony víz is létezhet a felszínükön. Ez azért fontos, mert a víz az élet egyik legfontosabb feltétele.

Földönkívüli élet kutatása izgalmas kérdés a mai napig (illuszráció)
Fotó: Pexels

A kutatás szerint a legizgalmasabb célpontok a TRAPPIST–1 rendszer bolygói, amelyek mindössze 40 fényévre találhatók a Földtől. A listán szerepel több ismert exobolygó is, például a Proxima Centauri b és a Kepler–442 b. A tudósok további 24 bolygót is kijelöltek egy még szűkebben értelmezett lakhatósági zónában.

A szakemberek szerint a következő évek űrtávcsövei, köztük a James Webb, a Nancy Grace Roman és az Extremely Large Telescope segíthetnek közelebbről is megvizsgálni ezeket a világokat. Bár a jelenlegi technológiával még elképesztően hosszú idő lenne eljutni hozzájuk, a kutatás fontos lépés afelé, hogy megtaláljuk, hol érdemes keresni a földönkívüli élet nyomait – számolt be a Daily Mail.

