Ez lehet az igazság? Ezért nem érik el a Földet az idegenek üzenetei

Egy friss kutatás szerint könnyen lehet, hogy a földönkívüliek már régóta próbálnak jeleket küldeni a Föld felé, csak mi egyszerűen nem észleljük őket. A SETI Intézet kutatói arra jutottak, hogy az úgynevezett űridőjárás torzíthatja az idegen civilizációktól érkező rádiójeleket, még mielőtt azok eljutnának hozzánk.

Régóta üzenhetnek nekünk a földönkívüiek

A probléma lényege az, hogy a jelenlegi keresési módszerek főként rendkívül keskeny, éles frekvenciájú jeleket figyelnek. A kutatók szerint viszont egy csillag környezetében kialakuló plazmaingadozások, csillagszelek és koronakidobódások már a jel indulási pontján eltorzíthatják az adást.

Emiatt a frekvencia kiszélesedhet, a jel pedig kicsúszhat a földi műszerek érzékelési tartományából.

A tanulmány külön kiemeli az M-törpéket, amelyek a Tejútrendszer csillagainak nagy részét adják. Ezek környezetében az űridőjárás különösen könnyen torzíthatja a jeleket. Ez pedig azt jelentheti, hogy a kutatók eddig rossz helyen, vagy rossz formában keresték az idegen üzeneteket.

A szakemberek szerint ezért újra kell gondolni a keresési stratégiákat, és a jövőben a szélesebb frekvenciájú jeleket is komolyan kell venni – írja a New York Post.

Elképesztő elmélet! Ezért nem találjuk az idegen civilizációkat a világegyetemben

Az emberiség évtizedek óta kutatja a világegyetemet az élet nyomai után. Viszont még mindig nem bukkantunk idegen civilizáció nyomára. Egy új NASA-kutatás most megdöbbentően egyszerű magyarázatot kínál arra, miért lehet ez így – és miért nem biztos, hogy a sci-fi filmekben látott fejlett űrlények léteznek.

