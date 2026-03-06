Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Rálőttek a Fidesz aktivistájára – Orbán Viktor is megszólalt

Fontos

Ettől félt a világ: Putyin megtette, amitől mindenki tartott

idegen civilizáció

Ez lehet az igazság? Ezért nem érik el a Földet az idegenek üzenetei

21 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy friss kutatás szerint elképzelhető, hogy az idegen jelek már régóta úton vannak a bolygónk felé. A földönkívüliek üzeneteit azonban torzíthatja az űridőjárás, mielőtt azok eljutnának hozzánk. Emiatt könnyen lehet, hogy eddig egyszerűen nem tudtuk érzékelni őket.
Link másolása
Vágólapra másolva!
idegen civilizációUFOföldönkívüli

Egy friss kutatás szerint könnyen lehet, hogy a földönkívüliek már régóta próbálnak jeleket küldeni a Föld felé, csak mi egyszerűen nem észleljük őket. A SETI Intézet kutatói arra jutottak, hogy az úgynevezett űridőjárás torzíthatja az idegen civilizációktól érkező rádiójeleket, még mielőtt azok eljutnának hozzánk.

Földönkívüliek, a jeti és a dinoszauruszok egy fergeteges partin, földönkívüli piramisok, jeti és a dinoszauruszok
Földönkívüliek, a jeti és a dinoszauruszok egy fergeteges partin Fotó: Mesterséges Intelligencia segítségével generált kép

Régóta üzenhetnek nekünk a földönkívüiek

A probléma lényege az, hogy a jelenlegi keresési módszerek főként rendkívül keskeny, éles frekvenciájú jeleket figyelnek. A kutatók szerint viszont egy csillag környezetében kialakuló plazmaingadozások, csillagszelek és koronakidobódások már a jel indulási pontján eltorzíthatják az adást. 

Emiatt a frekvencia kiszélesedhet, a jel pedig kicsúszhat a földi műszerek érzékelési tartományából.

A tanulmány külön kiemeli az M-törpéket, amelyek a Tejútrendszer csillagainak nagy részét adják. Ezek környezetében az űridőjárás különösen könnyen torzíthatja a jeleket. Ez pedig azt jelentheti, hogy a kutatók eddig rossz helyen, vagy rossz formában keresték az idegen üzeneteket.

Titkos jelek a világ minden pontján: 40 ezer éves civilizáció nyomaira bukkantak

A szakemberek szerint ezért újra kell gondolni a keresési stratégiákat, és a jövőben a szélesebb frekvenciájú jeleket is komolyan kell venni – írja a New York Post.

Ezért nem találjuk az idegen civilizációkat a világegyetemben (Illusztráció)
Ezért nem találjuk az idegen civilizációkat a világegyetemben (Illusztráció)
Fotó: Pexels

Elképesztő elmélet! Ezért nem találjuk az idegen civilizációkat a világegyetemben

Az emberiség évtizedek óta kutatja a világegyetemet az élet nyomai után. Viszont még mindig nem bukkantunk idegen civilizáció nyomára. Egy új NASA-kutatás most megdöbbentően egyszerű magyarázatot kínál arra, miért lehet ez így – és miért nem biztos, hogy a sci-fi filmekben látott fejlett űrlények léteznek.

Titkos város a Holdon? Egy kutató szerint hamarosan kiderül az igazság!

A Hold felszínén több lehet, mint por és kráterek. Egy geológus szerint az élet a Holdon nemcsak mítosz, hanem elfeledett múlt. Gregg Braden állítása szerint az emberiség története sokkal régebben kezdődött, mint hisszük.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!