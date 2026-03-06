Ez lehet az igazság? Ezért nem érik el a Földet az idegenek üzenetei

Egy friss kutatás szerint könnyen lehet, hogy a földönkívüliek már régóta próbálnak jeleket küldeni a Föld felé, csak mi egyszerűen nem észleljük őket. A SETI Intézet kutatói arra jutottak, hogy az úgynevezett űridőjárás torzíthatja az idegen civilizációktól érkező rádiójeleket, még mielőtt azok eljutnának hozzánk.
Régóta üzenhetnek nekünk a földönkívüiek
A probléma lényege az, hogy a jelenlegi keresési módszerek főként rendkívül keskeny, éles frekvenciájú jeleket figyelnek. A kutatók szerint viszont egy csillag környezetében kialakuló plazmaingadozások, csillagszelek és koronakidobódások már a jel indulási pontján eltorzíthatják az adást.
Emiatt a frekvencia kiszélesedhet, a jel pedig kicsúszhat a földi műszerek érzékelési tartományából.
A tanulmány külön kiemeli az M-törpéket, amelyek a Tejútrendszer csillagainak nagy részét adják. Ezek környezetében az űridőjárás különösen könnyen torzíthatja a jeleket. Ez pedig azt jelentheti, hogy a kutatók eddig rossz helyen, vagy rossz formában keresték az idegen üzeneteket.
A szakemberek szerint ezért újra kell gondolni a keresési stratégiákat, és a jövőben a szélesebb frekvenciájú jeleket is komolyan kell venni – írja a New York Post.
