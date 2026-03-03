Titokzatos földrengéseket észleltek a nukleáris tesztbázisnál

Egy különös földrengéssorozat rázta meg Nevada sivatagát, a Tonopah Tesztterület közelében, ahol az amerikai hadsereg titkos nukleáris kísérleteket végzett. Az US Geological Survey (USGS) az elmúlt napokban több mint tucatnyi, 2,5 és 4,3 közötti magnitúdójú rengést regisztrált a régióban, amelyek egy részét a helyiek is érezhették – írja a Daily Mail.

Több földrengést regisztráltak Nevada sivatagában (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Titokzatos földrengések a nukleáris tesztbázisnál

Az Area 52 és szomszédja, a híres Area 51, a Nevada Test and Training Range területén találhatóak, amely régóta szolgál katonai repülőgép- és nukleáris tesztek helyszínéül. A szakértők szerint a mostani földrengések a Közép-Nevada Szeizmikus Zóna természetes geológiai mozgásaival is összefügghetnek, de nem zárható ki, hogy a föld alatti nukleáris tevékenységek is szerepet játszanak a rengéssorozatban. A legerősebb, 4,3-as magnitúdójú rengést vasárnap regisztrálták, a hatása pedig több mérföldes távolságban is érezhető volt.

Bár a földrengések komoly riadalmat kelthetnek, eddig nem érkezett hír súlyos kárról vagy sérülésről.

A tudósok folyamatosan figyelik a térséget, miközben az Egyesült Államok nukleáris politikája és a titkos bázis körüli spekulációk továbbra is izgalomban tartják a közvéleményt. A mostani rengéssorozat ismét felhívja a figyelmet arra, mennyire érzékeny a régió geológiai és katonai szempontból egyaránt.

Földrengés rázta meg a népszerű turistaparadicsomot

Erős földmozgás rázta meg a Kanári-szigetek két legnépszerűbb üdülőszigetét. A 4,1-es erősségű földrengés Tenerifén és Gran Canarián is érezhető volt, miközben a szakemberek külön tájékoztatást adtak a Teide környéki vulkáni aktivitásról.

Szenzáció a mélyben: olyan dolgot találtak, amiknek nem szabadna létezniük

A Stanford Egyetem kutatói elkészítették az első globális térképet azokról földrengésekről, amelyek nem a földkéregben, hanem mélyen a földköpenyben keletkeznek. Ez cáfolja azt a korábbi elképzelést, miszerint a földköpenyben nem keletkezhetnek földrengések.