Hatalmas földrengés rázta meg Tongát, azonnali riadót rendeltek el

Tonga térségében, 2026. március 24-én, kedden helyi idő szerint történt a nagy erejű rengés, amelynek epicentruma a tengerben, Neiafu városától mintegy 153 kilométerre nyugatra volt. A földrengés több mint 230 kilométeres mélységben pattant ki, ami mérsékelhette a felszíni károkat és a cunami kialakulásának esélyét. Az első jelentések szerint nem voltak halálos áldozatok, a hatóságok ugyanakkor az alacsonyan fekvő part menti területeken élők evakuálását rendelték el.
Földrengés Tongán – Cunamiriadó miatt léptek a hatóságok
A rengést követően Tongán gyorsan megszólalt a riasztás, és a hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy hagyják el a part menti, alacsonyan fekvő övezeteket.
A kezdeti félelmek ellenére a csendes-óceáni cunamifigyelő központ később közölte, hogy nincs közvetlen cunamiveszély, mert a rengés túl mélyen történt.
A jelenlegi információk szerint a földrengés komoly riadalmat okozott, de nem érkezett hír jelentős pusztításról. Beszámolók szerint az épületek megremegtek, de az első órákban nem találtak nagyobb károkat – tájékoztatott a Daily Star.
A térségben gyakoriak az erős rengések
Tonga a csendes-óceáni Tűzgyűrűn fekszik, amely a világ egyik legaktívabb földrengéses övezete. Emiatt egy ilyen erősségű rengés után a hatóságok minden esetben fokozott készültséggel reagálnak, még akkor is, ha a legnagyobb veszély végül elmarad.
Ide most ne utazzon! – drámai képeken a kedvelt turistaparadicsom
Több mint kétezren maradtak áram nélkül vasárnap Hawaiin, miután az államot az elmúlt több mint húsz év legsúlyosabb áradása sújtotta. Az áramszünet Hawaiin a heves esőzések és a kiterjedt villámárvizek nyomán főként Oahu északi partvidékén okozott komoly gondokat.
Földrengés indíthatta el a halálos hullámot, ami tragédiához vezetett
Tragikus körülmények között vesztette életét egy brit nő a spanyolországi Tenerifén, miután egy váratlanul érkező hullám a sziklákhoz csapta úszás közben. Az 56 éves Rose Buck éppen nyaralását töltötte Costa Adeje üdülőövezetében, amikor a szerencsétlen baleset történt.