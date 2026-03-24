Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Elképesztő dolog derült ki a tiszás ügynökbotrány kapcsán – Magyar Péter retteghet

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 678,5 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -83,5 Ft / Gázolaj piaci ár: 750,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -135,2 Ft

földrengés

Hatalmas földrengés rázta meg Tongát, azonnali riadót rendeltek el

34 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
7,6-os erősségű földrengés rázta meg kedden a Csendes-óceán déli térségét, Tonga közelében, ami miatt a hatóságok elővigyázatosságból több part menti területen is evakuálást rendeltek el. A földrengés után kezdetben cunamiveszélytől tartottak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
földrengéscunamiriadóTongaevakuálás

Tonga térségében, 2026. március 24-én, kedden helyi idő szerint történt a nagy erejű rengés, amelynek epicentruma a tengerben, Neiafu városától mintegy 153 kilométerre nyugatra volt. A földrengés több mint 230 kilométeres mélységben pattant ki, ami mérsékelhette a felszíni károkat és a cunami kialakulásának esélyét. Az első jelentések szerint nem voltak halálos áldozatok, a hatóságok ugyanakkor az alacsonyan fekvő part menti területeken élők evakuálását rendelték el.

7,6-os földrengés a Csendes-óceánon: ettől tartottak leginkább Tongán
Fotó: Dr. Scott Mills, CC BY-SA 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0>, via Wikimedia Commons / Wikipedia

Földrengés Tongán – Cunamiriadó miatt léptek a hatóságok

A rengést követően Tongán gyorsan megszólalt a riasztás, és a hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy hagyják el a part menti, alacsonyan fekvő övezeteket. 

A kezdeti félelmek ellenére a csendes-óceáni cunamifigyelő központ később közölte, hogy nincs közvetlen cunamiveszély, mert a rengés túl mélyen történt.

A jelenlegi információk szerint a földrengés komoly riadalmat okozott, de nem érkezett hír jelentős pusztításról. Beszámolók szerint az épületek megremegtek, de az első órákban nem találtak nagyobb károkat – tájékoztatott a Daily Star.

A térségben gyakoriak az erős rengések

Tonga a csendes-óceáni Tűzgyűrűn fekszik, amely a világ egyik legaktívabb földrengéses övezete. Emiatt egy ilyen erősségű rengés után a hatóságok minden esetben fokozott készültséggel reagálnak, még akkor is, ha a legnagyobb veszély végül elmarad.

Ezek is érdekelhetik:

Ide most ne utazzon! – drámai képeken a kedvelt turistaparadicsom

Több mint kétezren maradtak áram nélkül vasárnap Hawaiin, miután az államot az elmúlt több mint húsz év legsúlyosabb áradása sújtotta. Az áramszünet Hawaiin a heves esőzések és a kiterjedt villámárvizek nyomán főként Oahu északi partvidékén okozott komoly gondokat.

Földrengés indíthatta el a halálos hullámot, ami tragédiához vezetett

Tragikus körülmények között vesztette életét egy brit nő a spanyolországi Tenerifén, miután egy váratlanul érkező hullám a sziklákhoz csapta úszás közben. Az 56 éves Rose Buck éppen nyaralását töltötte Costa Adeje üdülőövezetében, amikor a szerencsétlen baleset történt.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!