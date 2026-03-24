Hatalmas földrengés rázta meg Tongát, azonnali riadót rendeltek el

Tonga térségében, 2026. március 24-én, kedden helyi idő szerint történt a nagy erejű rengés, amelynek epicentruma a tengerben, Neiafu városától mintegy 153 kilométerre nyugatra volt. A földrengés több mint 230 kilométeres mélységben pattant ki, ami mérsékelhette a felszíni károkat és a cunami kialakulásának esélyét. Az első jelentések szerint nem voltak halálos áldozatok, a hatóságok ugyanakkor az alacsonyan fekvő part menti területeken élők evakuálását rendelték el.

7,6-os földrengés a Csendes-óceánon: ettől tartottak leginkább Tongán

Fotó: Dr. Scott Mills, CC BY-SA 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0>, via Wikimedia Commons / Wikipedia

Földrengés Tongán – Cunamiriadó miatt léptek a hatóságok

A rengést követően Tongán gyorsan megszólalt a riasztás, és a hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy hagyják el a part menti, alacsonyan fekvő övezeteket.

A kezdeti félelmek ellenére a csendes-óceáni cunamifigyelő központ később közölte, hogy nincs közvetlen cunamiveszély, mert a rengés túl mélyen történt.

A jelenlegi információk szerint a földrengés komoly riadalmat okozott, de nem érkezett hír jelentős pusztításról. Beszámolók szerint az épületek megremegtek, de az első órákban nem találtak nagyobb károkat – tájékoztatott a Daily Star.

A térségben gyakoriak az erős rengések

Tonga a csendes-óceáni Tűzgyűrűn fekszik, amely a világ egyik legaktívabb földrengéses övezete. Emiatt egy ilyen erősségű rengés után a hatóságok minden esetben fokozott készültséggel reagálnak, még akkor is, ha a legnagyobb veszély végül elmarad.