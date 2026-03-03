Franciaország beléphet a háborúba - itt a sokkoló világháborús bejelentés

Hírlevél
Franciaország kész megvédeni partnereit a Közel-Keleten, amennyiben erre hivatalos felkérést kap – jelentette ki Jean-Noel Barrot külügyminiszter.
Jean-Noel Barrot francia külügyminiszter a BFM TV-nek adott interjúban hangsúlyozta: az elhúzódó harcok egyre több olyan országot sodornak bele a konfliktusba, amelyekkel Franciaországnak védelmi megállapodásai és stratégiai érdekeltségei vannak, beleértve katonai támaszpontokat is.

Fotó: Anadolu via AFP

A miniszter közölte, hogy Franciaország kész megvédeni partnereit, és fenntartja a beavatkozás jogát, ha erre szükség lesz.

Elmondása szerint mintegy 400 ezer francia állampolgár tartózkodik a konfliktus által érintett térség országaiban. Párizs készen áll arra, hogy a legnagyobb veszélyben lévőket kereskedelmi és katonai repülőjáratokkal evakuálja.

A francia diplomácia szerint a helyzet rendkívül törékeny, és a konfliktus további eszkalációja komoly regionális következményekkel járhat.

 

