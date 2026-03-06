Ne egyen ezekből az ételekből, veszélyesebbek lehetnek, mint gondolná

A fruktóz – a közismert gyümölcscukor – nemcsak az édességeket, müzliszeleteket és energiaitalokat édesíti meg, hanem hosszú távon a vesék egészségére is káros hatással lehet. Bár a friss gyümölcsben lévő cukor ártalmatlan, a feldolgozott élelmiszerekben rejlő fruktóz hatása az egészségre már komoly kockázat lehet – írja a Focus.

A feldolgozott élelmiszerekben levő fruktóz káros hatással lehet a vesékre (illusztráció)

Fotó: 3DMEDISPHERE/SCIENCE PHOTO LIBRA / SKX

Hogyan terheli a fruktóz a veséket?

A fruktóz lebontása során a szervezet húgysavat termel, ami hosszú távon lerakódhat a veseszövetben, és gyulladásokhoz vagy vesekőhöz vezethet. Emellett a magas fruktózfogyasztás elősegíti a zsír- és gyulladásképződést a szervezetben, ami a vesék apró vérereit is károsíthatja. További következmények lehetnek az inzulinrezisztencia, magas vérnyomás és zsírmáj, amelyek mind rontják a veseműködést.

Melyik ételek és italok tartalmazzák a legtöbb fruktózt?

Nem minden gyümölcscukor káros. A friss gyümölcs, mint az alma vagy áfonya, biztonságos nassolnivaló. A problémát főként az iparilag előállított élelmiszerek jelentik, például:

energiaitalok és üdítők;

sportitalok és jeges teák;

ízesített vizek és gyümölcsjoghurttal készült termékek;

müzliszeletek, reggeli gabonapelyhek és desszertek;

kész szószok, öntetek és péksütemények.

Az összetevők között érdemes figyelni a „fruktóz-glükóz szirup” vagy „kukoricaszirup” megnevezéseket, és ezeket kerülni.

Mit tehetünk a vesék egészségéért?

A vesék védelme érdekében nemcsak a fruktóz bevitelét érdemes mérsékelni, hanem az életmódra is figyelni kell. Rendszeresen ellenőrizzük a vérnyomást és a vércukorszintet, vegyünk részt szűrővizsgálatokon, hagyjuk abba a dohányzást, és figyeljünk a prevencióra vesekő és húgyúti fertőzések esetében. Érdemes csökkenteni a só- és foszfátfogyasztást, rendszeresen mozogni, és mérsékelt mennyiségű húst fogyasztani. Az egészséges testsúly megtartása és a krónikus betegségek kezelése is kulcsfontosságú a vesék hosszú távú védelmében.

