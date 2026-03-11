Ez volt a történelem egyik legerősebb földrengése, nukleáris katasztrófa történt

A fukusimai atomerőmű-baleset közvetlen előzménye a 9,0-s erősségű 2011-es japán földrengés és cunami volt, amely a Tóhoku régió csendes-óceáni partvidékét pusztította végig. A japán meteorológiai intézet szerint ez volt az ország történetének legerősebb földrengése, amely után hatalmas szökőár csapott le a part menti területekre, óriási emberi és anyagi veszteséget okozva.

A történelem egyik legerősebb földrengése után következett be a fukusimai atomerőmű-baleset, amely a modern idők egyik legsúlyosabb nukleáris katasztrófája lett.Fotó: STR / NHK

A földrengésnek 11.417 halálos áldozata van, 2409 sebesültje, és több mint 16 ezer ember tűnt el. 18 ezer ház dőlt romba és 130 ezer szenvedett jelentős károkat.

Fukusimai atomerőmű-baleset: így indult el a láncreakció

A földrengés idején a Fukusima Daiicsi atomerőmű hat reaktora közül három működött, ezek automatikusan leálltak a rengés kezdetekor. Ez azonban önmagában nem oldotta meg a helyzetet, mert a reaktorok a leállítás után is folyamatos hűtést igényeltek.

Nagyjából 55 perccel később érkezett meg a 14—15 méter magas cunami, amely jóval meghaladta az erőmű védműveinek tervezett teherbírását. A hullámok elárasztották a létesítmény alsó szintjeit, tönkretették a tengervíz-szivattyúkat, megbénították a dízelgenerátorokat, és gyakorlatilag lenullázták az aktív hűtőrendszereket.

A japán katasztrófa hosszú távú következményei

A katasztrófa következtében több mint tizenkétezren meghaltak, sok a sebesült és több mint tizenötezer ember eltűnt. Japán fővárosában, Tokióban egy nagyobb tűz keletkezett, füst gomolygott az egyik épületből. A városban és környékén mintegy 4 millió háztartás maradt áram nélkül. A cunami autókat, hajókat és raktárépületeket sodort el, Fukusimában pedig egy épület is összeomlott.

A nukleáris katasztrófa után hatalmas területek szennyeződtek el, emberek tízezrei kényszerültek elhagyni otthonaikat, és éveken át folyt a sérült blokkok stabilizálása. A japán kormány és az energiaszektor számára is fordulópontot jelentett az eset: Fukusima után Japánban erősen visszaszorult az atomenergia támogatottsága.

A baleset gazdasági és társadalmi hatása messze túlmutatott az erőmű környezetén. A termeléskiesés, az energiabiztonsági kérdések, a helyreállítás óriási költségei és a bizalomvesztés mind hozzájárultak ahhoz, hogy a nukleáris katasztrófa máig a modern japán történelem egyik legsúlyosabb traumája maradt.