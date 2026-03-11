Ez volt a történelem egyik legerősebb földrengése, nukleáris katasztrófa történt

A fukusimai atomerőmű-baleset közvetlen előzménye a 9,0-s erősségű 2011-es japán földrengés és cunami volt, amely a Tóhoku régió csendes-óceáni partvidékét pusztította végig. A japán meteorológiai intézet szerint ez volt az ország történetének legerősebb földrengése, amely után hatalmas szökőár csapott le a part menti területekre, óriási emberi és anyagi veszteséget okozva.
A földrengésnek 11.417 halálos áldozata van, 2409 sebesültje, és több mint 16 ezer ember tűnt el. 18 ezer ház dőlt romba és 130 ezer szenvedett jelentős károkat.
Fukusimai atomerőmű-baleset: így indult el a láncreakció
A földrengés idején a Fukusima Daiicsi atomerőmű hat reaktora közül három működött, ezek automatikusan leálltak a rengés kezdetekor. Ez azonban önmagában nem oldotta meg a helyzetet, mert a reaktorok a leállítás után is folyamatos hűtést igényeltek.
Nagyjából 55 perccel később érkezett meg a 14—15 méter magas cunami, amely jóval meghaladta az erőmű védműveinek tervezett teherbírását. A hullámok elárasztották a létesítmény alsó szintjeit, tönkretették a tengervíz-szivattyúkat, megbénították a dízelgenerátorokat, és gyakorlatilag lenullázták az aktív hűtőrendszereket.
A japán katasztrófa hosszú távú következményei
A katasztrófa következtében több mint tizenkétezren meghaltak, sok a sebesült és több mint tizenötezer ember eltűnt. Japán fővárosában, Tokióban egy nagyobb tűz keletkezett, füst gomolygott az egyik épületből. A városban és környékén mintegy 4 millió háztartás maradt áram nélkül. A cunami autókat, hajókat és raktárépületeket sodort el, Fukusimában pedig egy épület is összeomlott.
A nukleáris katasztrófa után hatalmas területek szennyeződtek el, emberek tízezrei kényszerültek elhagyni otthonaikat, és éveken át folyt a sérült blokkok stabilizálása. A japán kormány és az energiaszektor számára is fordulópontot jelentett az eset: Fukusima után Japánban erősen visszaszorult az atomenergia támogatottsága.
A baleset gazdasági és társadalmi hatása messze túlmutatott az erőmű környezetén. A termeléskiesés, az energiabiztonsági kérdések, a helyreállítás óriási költségei és a bizalomvesztés mind hozzájárultak ahhoz, hogy a nukleáris katasztrófa máig a modern japán történelem egyik legsúlyosabb traumája maradt.
Hogyan történt a fukusimai katasztrófa
Az elégtelen hűtés miatt végül az 1-es, 2-es és 3-as reaktorban is teljes zónaolvadás történt. Az 1-es blokkban a becslések szerint már a földrengést követő 16 órán belül bekövetkezett a teljes leolvadás, később pedig kiderült, hogy a konténment is megsérülhetett.
A 2-es és 3-as reaktornál szintén súlyos károk keletkeztek, a TEPCO később maga is elismerte, hogy a reaktortartályok sérülése és a hűtővíz szivárgása miatt a helyzet sokkal rosszabb volt, mint azt először kommunikálták. A Fukusima Daiicsi zónaolvadás így nem egyetlen hibára, hanem egymást erősítő műszaki és szervezeti kudarcokra vezethető vissza.
Robbanások, sugárzás és radioaktív szennyezés Japánban
A reaktorokban kialakuló extrém hőterhelés miatt hidrogén keletkezett, amely több blokkban is robbanást okozott. Az 1-es és 3-as reaktorcsarnokban bekövetkező detonációk súlyosan megrongálták az épületeket, miközben a környezetbe radioaktív anyagok jutottak.
A radioaktív szennyezés Japánban nemcsak a levegőt, hanem a talajt, a felszíni vizeket és a tengervizet is érintette. A szennyező anyagok terjedése miatt több lépcsőben kitelepítették a környék lakóit, az evakuációs zónát pedig fokozatosan bővítették.
A Nemzetközi Nukleáris Eseményskála alapján a balesetet a legsúlyosabb, 7-es kategóriába sorolták. Ez egy szintre emelte a fukusimai eseményeket a történelem legsúlyosabb nukleáris katasztrófái közé.
Emberi mulasztás is kellett a nukleáris katasztrófához
Bár a katasztrófát a 2011-es japán földrengés és cunami indította el, a későbbi vizsgálatok szerint a tragédia súlyosbodásában az emberi tényező is fontos szerepet játszott. Egy független parlamenti jelentés szerint a TEPCO vezetése és az állami felügyeleti rendszer lebecsülte a kockázatokat, ezért alapvető biztonsági intézkedések maradtak el.
A jelentés egyértelműen arra jutott, hogy a fukusimai atomerőmű-baleset okai között nemcsak a természeti csapás, hanem a hibás döntések, a hiányos felkészültség és a nem megfelelő válságkezelés is szerepelt.
A történelem legpusztítóbb természeti katasztrófái közül néhány
Kamcsatka-félsziget földrengés (Oroszország, 2025) — a legerősebb rengés a térségben 1952 óta, több országban cunamiriadót rendeltek el, Kamcsatkán 3–4 méteres hullámok is kialakultak.
Kanszui földrengés (Kína, 1920) — a 8,5-ös erősségű rengés hatalmas földcsuszamlásokat indított el, amelyek több falut betemettek; több mint 200 ezer ember vesztette életét.
Vargas-tragédia (Venezuela, 1999) — rendkívüli esőzések miatt hatalmas földcsuszamlások pusztítottak, körülbelül 30 ezer áldozattal.
Khait-földcsuszamlások (Tádzsikisztán, 1949) — egy erős földrengés után több települést betemető csuszamlások mintegy 28 ezer ember halálát okozták.
Armero tragédia (Kolumbia, 1985) — a Nevado del Ruiz vulkán kitörése iszapáradatot indított el, amely 20–23 ezer ember életét követelte.
Yungay-földcsuszamlás (Peru, 1970) — egy földrengés után a Huascarán-hegyről lezúduló törmelék és jég 22 ezer embert temetett maga alá.
Diexi-rengés (Kína, 1933) — földrengés utáni földcsuszamlások falvakat pusztítottak el, 9300 ember halt meg.
Észak-indiai földcsuszamlások (India, 2013) — monszunesők okozta áradások és csuszamlások mintegy 6000 ember halálát okozták.
Huarazi tragédia (Peru, 1941) — gleccsertó kitörése után törmelékár zúdult a városra, körülbelül 5000 áldozattal.
Nevado Huascarán csuszamlás (Peru, 1962) — egy hegyomlás Ranrahirca falut temette maga alá, mintegy 4500 ember vesztette életét.