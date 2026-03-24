Sokan legyintenek rá, pedig komoly egészségügyi problémát is jelezhet a fülfájás

A fülfájás az egyik leggyakoribb fül-orr-gégészeti panasz, amely gyerekeknél és felnőtteknél is hirtelen jelentkezhet. Lehet szúró vagy tompa, és bár sokan önálló betegségnek gondolják, valójában inkább tünet, amely mögött többféle ok állhat. A leggyakoribb kiváltó tényezők közé tartozik a középfülgyulladás, a hallójárat-gyulladás, a dobhártyasérülés, valamint a megfázás vagy arcüreggyulladás miatt kialakuló nyomásváltozás.

Fülfájás nem mindig magából a fülből ered. Torok- és mandulagyulladás, fogászati problémák, állkapocsízületi zavarok vagy akár nyaki izomfeszülés is okozhatja

Fülfájás: Mutatjuk, mikor érdemes orvoshoz fordulni

Különösen gyakori a középfülgyulladás gyerekeknél, főleg nátha vagy torokgyulladás után. Ilyenkor a kórokozók a fülkürtön keresztül jutnak a középfülbe, ahol fájdalmas gyulladást okoznak. A hallójárat-gyulladás gyakran úszás után jelenik meg, de fültisztító pálcika vagy füldugó is kiválthatja. A dobhártya sérülése szintén erős fájdalommal és hallásromlással járhat.

A fülfájás ugyanakkor nem mindig magából a fülből ered. Torok- és mandulagyulladás, fogászati problémák, állkapocsízületi zavarok vagy akár nyaki izomfeszülés is kisugározhat a fülbe. Ritkább, de súlyos ok lehet a fülön megjelenő övsömör is, amely kezelés nélkül tartós idegkárosodást okozhat.

A tüneteket gyakran kíséri láz, nyomásérzés, halláscsökkenés, váladékozás, szédülés vagy fejfájás. Otthon segíthet a fül melegen tartása, a bőséges folyadékfogyasztás, a megfelelő fájdalomcsillapítás és megfázás esetén az orrspray használata. A szakemberek ugyanakkor figyelmeztetnek: fültisztító pálcikát vagy házi szereket nem szabad a hallójáratba tenni.

Orvoshoz kell fordulni, ha a fájdalom egy-két napnál tovább tart, genny vagy vér folyik a fülből, magas láz jelentkezik, illetve ha hallásromlás vagy szédülés is társul a panaszokhoz – írja a Focus.de.

