Meghódította a világűrt, de a Földön tragikus vég érte – Jurij Gagarin története

Jurij Alekszejevics Gagarin 1934. március 9-én született a Szovjetunió szmolenszki körzetében, Klusinóban. Szerény családból származott: édesapja asztalosként, édesanyja fejőnőként dolgozott. Gyermekkorát meghatározta a háború nehézsége, a nélkülözés és a német megszállás emléke.

Jurij Alekszejevics Gagarin

A repülés iránti szenvedélye fiatalon bontakozott ki. Tanulmányai után pilótának állt, és kivételes képességei révén hamar a szovjet légierő egyik ígéretes tagjává vált. Amikor elindult az űrprogram, több ezer jelentkező közül választották ki a legjobbak közé.

A nap, amikor megváltozott a világ

1961. április 12-én Gagarin a Vosztok–1 fedélzetén elindult a világűrbe. Az űrhajó egyetlen keringést tett a Föld körül, a repülés összesen 108 percig tartott.

Ezzel ő lett az első ember, aki eljutott a kozmoszba.

A Vosztok-1 űrhajó az R-7 rakéta tetején száll fel a Bajkonur űrközpontból 1961. április 12-én, fedélzetén Jurij Gagarin szovjet űrhajóssal, az első emberes űrutazásra

A küldetés nem volt problémamentes: a visszatérés során az űrkabin a tervezettnél nagyobb sebességgel lépett be a légkörbe, rázkódott és pörgött, Gagarinnak pedig óriási fizikai terhelést kellett elviselnie. Mégis sikeresen katapultált, és ejtőernyővel épségben földet ért.

A Vosztok-1 űrszonda leszállóegysége Moszkvától 700 km-re délkeletre, 1961. április 12-én, az első emberes űrutazás után

A világ ünnepelte. A fiatal, mosolygós, szerény pilóta pillanatok alatt nemzetközi ikonná vált.

Ez az 1961. április 12-i archívfotó Jurij Alekszejevics Gagarin szovjet űrhajóst ábrázolja a Vosztok-1 parancsnoki kapszulában.

Jurij Gagarin, mint legenda és jelkép

A szovjet vezetés hamar felismerte, mekkora propagandaértéket jelent a világ első űrhajósa. Gagarin beutazta a világot, kitüntetések sorát kapta meg, és a Szovjetunió egyik legismertebb arcává vált. Magyarországra is ellátogatott, mindenütt ünnepelt hősként fogadták.

A hirtelen jött világhír ugyanakkor terhet is jelentett számára. A rendszer féltve őrizte, ezért hosszú időre eltiltották a repüléstől és más veszélyes tevékenységektől.

Ez az élet azonban egy idő után egyre nehezebben viselhetővé vált számára.

Budapest, IX. kerület Üllői út 44., Jurij Gagarin magyarországi fogadása

A tragikus vég

Csak 1968-ban kapott ismét lehetőséget arra, hogy vadászgéppel repüljön.

Nem sokkal később, 1968. március 27-én, egy kétszemélyes MiG–15 UTI gyakorlógép fedélzetén végrehajtott repülés során lezuhant, és életét vesztette.

Halálának körülményeit máig viták és találgatások övezik. A hivatalos magyarázatok mellett számos elmélet született arról, mi okozhatta a balesetet, de a teljes igazság talán soha nem derül ki.