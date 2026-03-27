95-ös benzin piaci ár: 687,8 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -92,8 Ft / Gázolaj piaci ár: 781,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -166,3 Ft

Meghódította a világűrt, de a Földön tragikus vég érte – Jurij Gagarin története

1968. március 27-én tragikus hír járta be a világot: meghalt a világ első űrhajósa. Jurij Gagarin neve addigra már örökre összeforrt az emberiség egyik legnagyobb diadalával, hiszen ő volt az első ember, aki eljutott a világűrbe, és ezzel új korszakot nyitott a történelemben.
Jurij Alekszejevics Gagarin 1934. március 9-én született a Szovjetunió szmolenszki körzetében, Klusinóban. Szerény családból származott: édesapja asztalosként, édesanyja fejőnőként dolgozott. Gyermekkorát meghatározta a háború nehézsége, a nélkülözés és a német megszállás emléke.

Jurij Alekszejevics Gagarin 
Fotó: © Collection Roger-Viollet / AFP

A repülés iránti szenvedélye fiatalon bontakozott ki. Tanulmányai után pilótának állt, és kivételes képességei révén hamar a szovjet légierő egyik ígéretes tagjává vált. Amikor elindult az űrprogram, több ezer jelentkező közül választották ki a legjobbak közé.

A nap, amikor megváltozott a világ

1961. április 12-én Gagarin a Vosztok–1 fedélzetén elindult a világűrbe. Az űrhajó egyetlen keringést tett a Föld körül, a repülés összesen 108 percig tartott. 

Ezzel ő lett az első ember, aki eljutott a kozmoszba.

A Vosztok-1 űrhajó az R-7 rakéta tetején száll fel a Bajkonur űrközpontból 1961. április 12-én, fedélzetén Jurij Gagarin szovjet űrhajóssal, az első emberes űrutazásra
Fotó: AFP / RIA NOVOSTI

A küldetés nem volt problémamentes: a visszatérés során az űrkabin a tervezettnél nagyobb sebességgel lépett be a légkörbe, rázkódott és pörgött, Gagarinnak pedig óriási fizikai terhelést kellett elviselnie. Mégis sikeresen katapultált, és ejtőernyővel épségben földet ért.

A Vosztok-1 űrszonda leszállóegysége Moszkvától 700 km-re délkeletre, 1961. április 12-én, az első emberes űrutazás után
Fotó: RIA NOVOSTI

A világ ünnepelte. A fiatal, mosolygós, szerény pilóta pillanatok alatt nemzetközi ikonná vált.

Ez az 1961. április 12-i archívfotó Jurij Alekszejevics Gagarin szovjet űrhajóst ábrázolja a Vosztok-1 parancsnoki kapszulában.
Fotó: - / HO / AFP

Jurij Gagarin, mint legenda és jelkép

A szovjet vezetés hamar felismerte, mekkora propagandaértéket jelent a világ első űrhajósa. Gagarin beutazta a világot, kitüntetések sorát kapta meg, és a Szovjetunió egyik legismertebb arcává vált. Magyarországra is ellátogatott, mindenütt ünnepelt hősként fogadták.

A hirtelen jött világhír ugyanakkor terhet is jelentett számára. A rendszer féltve őrizte, ezért hosszú időre eltiltották a repüléstől és más veszélyes tevékenységektől. 

Ez az élet azonban egy idő után egyre nehezebben viselhetővé vált számára.

Budapest, IX. kerület Üllői út 44., Jurij Gagarin magyarországi fogadása
Fotó: Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény

A tragikus vég

Csak 1968-ban kapott ismét lehetőséget arra, hogy vadászgéppel repüljön. 

Nem sokkal később, 1968. március 27-én, egy kétszemélyes MiG–15 UTI gyakorlógép fedélzetén végrehajtott repülés során lezuhant, és életét vesztette.

Halálának körülményeit máig viták és találgatások övezik. A hivatalos magyarázatok mellett számos elmélet született arról, mi okozhatta a balesetet, de a teljes igazság talán soha nem derül ki. 

Ugyanilyen MiG-15 UTI típusú gépben lelte halálát a világ első űrhajósa 1968. március 27-én
Fotó: Wikimedia Commons/ALEKSANDR MARKIN/Geg

Egy biztos: mindössze 34 éves volt, amikor a világ elveszítette azt az embert, aki elsőként pillantotta meg a Földet az űrből.

Gagarin emléke ma is él

Jurij Gagarin neve ma is az emberi bátorság, kíváncsiság és felfedezővágy szimbóluma. Űrrepülése nemcsak a Szovjetunió győzelme volt az űrversenyben, hanem az egész emberiség közös mérföldköve.

Members of the presidium, including Leonid Ilich Brezhnev (R), General Secretary of the Soviet Communist Party, and Soviet Premier Alexei Kosygin (L, first row) carry the coffin of first cosmonaut ever Colonel Yuri Gagarin in Moscow in a photo dated 02 April 1968. Yuri Gagarin is the first man who has taken a space flight, orbiting the earth 12 April 1961. He died 27 March 1968 in a MiG-15UTI on a routine training flight. (Photo by TASS / AFP)
Az elnökség tagjai, köztük Leonyid Iljics Brezsnyev (jobbra), a Szovjet Kommunista Párt főtitkára, és Alekszej Koszigin szovjet miniszterelnök (balra, első sor) viszik Jurij Gagarin ezredes, minden idők első űrhajósának koporsóját Moszkvában
Fotó: - / TASS / AFP

Halálának évfordulóján nemcsak a legendás űrhajósra emlékezünk, hanem arra a fiatalemberre is, aki egyszerű sorból indult, és akinek mosolya egy egész korszak reményeit testesítette meg.

Jurij Gagarin rövid életet kapott, de öröksége örökké a csillagok között marad.

További tartalmaink:

Néhány nap múlva indul a történelmi űrmisszió

A NASA már javában készül az elmúlt több mint ötven év első legénységes holdi küldetésére. Az Artemis-2 április 1-jén indulhat útnak, miután az űreszközök már kikerültek az indítóállásra, a legénység pedig megkezdte a karantént.

73 másodperc az ég felé – a Challenger-katasztrófa drámai története

1986. január 28-án az emberiség egyik legnagyobb űrhajózási tragédiája zajlott le az Egyesült Államok felett. A Challenger-katasztrófa az indítás utáni 73. másodpercben következett be, amikor az űrsikló darabjaira hullott, és mind a hét űrhajós életét vesztette.

 

 

