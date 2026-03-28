Szokatlan jelet észleltek a csillagászok – egy távoli galaxistól érkezett

Egy távoli galaxis rendkívüli lézerjelet bocsátott ki, amelyet a Földön működő rádióteleszkópok észleltek. A felfedezés új lehetőséget kínál a csillagászatban a galaxisok fejlődésének és ütközéseinek vizsgálatára az univerzum mélyebb rétegeiben – írja a Focus.

Galaxisütközés során keletkezett lézerjelet észleltek a kutatók (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Lézerjel a galaxisok ütközéséből?

A dél-afrikai Pretoriai Egyetem csillagászai a MeerKAT rádióteleszkóppal egy különösen erős mikrohullámú jelet figyeltek meg, amely mintegy 8 milliárd fényévre található. A kutatók szerint a sugárzás a HATLAS J142935.3–002836 jelű összeolvadó galaxisrendszerből származik.

Ilyen galaxisütközések során a hatalmas gázfelhők összenyomódnak, a molekulák felkavarodnak, és felerősített mikrohullámú jeleket bocsátanak ki.

A mért jel egy úgynevezett hidroxil-megamaser, ami a természetes lézerek rádiós megfelelője. Az intenzitás olyan erős, hogy a galaxis akár a még extrémebb „gigamaser” kategóriába is sorolható, ami milliárdszor fényesebb a hagyományos masereknél. Thato Manamela, a Pretoriai Egyetem posztdoktori kutatója szerint ez a galaxisrendszer „valóban különleges”.

A felfedezést egy gravitációs lencse tette lehetővé: egy köztes galaxis gravitációja összegyűjtötte és felerősítette a mikrohullámú jeleket, így azok a Földre érkeztek.

A kutatók bíznak benne, hogy ezzel a módszerrel sok hasonló megamasert találhatnak, és részletesen tanulmányozhatják a galaxisok összeolvadását milliárd éves időskálán.

