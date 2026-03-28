A tiszás informatikus bevallotta: külföldi titkosszolgálatok szervezhették be, egy későbbi akcióra készíthették fel

galaxis

Szokatlan jelet észleltek a csillagászok – egy távoli galaxistól érkezett

A csillagászok döbbenetes felfedezést tettek a távoli univerzumban. Egy galaxis rendkívüli rádió-lézerjelet küldött a Föld felé.
Egy távoli galaxis rendkívüli lézerjelet bocsátott ki, amelyet a Földön működő rádióteleszkópok észleltek. A felfedezés új lehetőséget kínál a csillagászatban a galaxisok fejlődésének és ütközéseinek vizsgálatára az univerzum mélyebb rétegeiben – írja a Focus.

Galaxisütközés során keletkezett lézerjelet észleltek a kutatók (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Lézerjel a galaxisok ütközéséből?

A dél-afrikai Pretoriai Egyetem csillagászai a MeerKAT rádióteleszkóppal egy különösen erős mikrohullámú jelet figyeltek meg, amely mintegy 8 milliárd fényévre található. A kutatók szerint a sugárzás a HATLAS J142935.3–002836 jelű összeolvadó galaxisrendszerből származik. 

Ilyen galaxisütközések során a hatalmas gázfelhők összenyomódnak, a molekulák felkavarodnak, és felerősített mikrohullámú jeleket bocsátanak ki.

A mért jel egy úgynevezett hidroxil-megamaser, ami a természetes lézerek rádiós megfelelője. Az intenzitás olyan erős, hogy a galaxis akár a még extrémebb „gigamaser” kategóriába is sorolható, ami milliárdszor fényesebb a hagyományos masereknél. Thato Manamela, a Pretoriai Egyetem posztdoktori kutatója szerint ez a galaxisrendszer „valóban különleges”.

A felfedezést egy gravitációs lencse tette lehetővé: egy köztes galaxis gravitációja összegyűjtötte és felerősítette a mikrohullámú jeleket, így azok a Földre érkeztek.

A kutatók bíznak benne, hogy ezzel a módszerrel sok hasonló megamasert találhatnak, és részletesen tanulmányozhatják a galaxisok összeolvadását milliárd éves időskálán.

Amikor a galaxisok ütköznek, a gázfelhők sűrű felhőkké tömörülnek, ahol millió új csillag születik, miközben a galaxis alakja is megváltozhat. A Tejútrendszer is ütközés felé tart az Androméda-galaxissal, ami körülbelül 5 milliárd év múlva várható.

Először látták megszületni az univerzum egyik legfélelmetesebb objektumát

A csillagászok egy különleges kozmikus jelenséget figyeltek meg, amely segíthet jobban megérteni az univerzum egyik legrejtélyesebb objektumának kialakulását. A kutatók szerint először sikerült közvetlen bizonyítékot találniuk egy magnetár születésére egy rendkívül fényes szupernóva megfigyelése során.

Döbbenetes, szinte láthatatlan galaxist fedeztek fel – hogy létezhet ilyen?

A kutatók a Hubble és más távcsövek segítségével egy rendkívül halvány galaxist azonosítottak, CDG-2 néven. A sötét anyag miatt ez a felfedezés azért különösen fontos, mert közel lehet a régóta keresett, úgynevezett sötét galaxisok köréhez. A megfigyelés új támpontot adhat a rejtett kozmikus szerkezetek vizsgálatához.

 

