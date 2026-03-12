Hírlevél
Gátszakadás Kaliforniában: egy éjszaka alatt pusztult el több város

47 perce
Egyetlen éjszaka alatt hatalmas árhullám pusztított Kaliforniában, és települések kerültek víz alá. A tragédia hátterében egy gátszakadás állt, amely az Egyesült Államok történetének egyik legsúlyosabb mérnöki katasztrófájává vált.
A történelem egyik legismertebb gátszakadása 1928. március 12-én történt Kaliforniában, amikor a Szent Ferenc-gát váratlanul összeomlott. A hatalmas víztömeg percek alatt zúdult le a San Francisquito-kanyonon keresztül, és a pusztító ár több települést is elöntött, miközben emberek százai vesztették életüket - tájékoztat a Britannica.

gátszakadás (Original Caption) General view of what remains of the St. Francis Dam after it collapsed, releasing 12 billion gallons of water.
A Szent Ferenc-gát romjai a pusztító gátszakadás után Kaliforniában - Fotó: Bettmann/Getty Images

A gátszakadás éjszakája

A Szent Ferenc-gát 1926-ban készült el Los Angelestől mintegy 50 kilométerre északnyugatra. A létesítményt William Mulholland, a Los Angeles-i Vízügyi és Vízellátási Hivatal vezető mérnöke felügyelte. A gát célja az volt, hogy víztározóként szolgáljon a Los Angeles–Owens River vízvezeték számára, amely a gyorsan növekvő város vízellátását biztosította - írja az UCLA Library.

Az építményben azonban már a kezdetektől repedéseket és szivárgásokat észleltek. Bár ezek figyelmeztető jelek lehettek volna, a mérnökök egy része normális jelenségként kezelte őket. 1928. március 12-én, nem sokkal éjfél előtt a hatalmas betonfal hirtelen összeomlott. A gátszakadás után milliárdnyi liter víz zúdult le a kanyonon keresztül a Santa Clara-völgy felé.

St. Francis Dam Flood on March 12-13, 1928. The flood-twisted railroad track pictured is between Castic Junction and Piru, California taken on March 18th, 1928. (Photo by: HUM Images/Universal Images Group via Getty Images)
A Szent Ferenc gátszakadás után elcsavarodott vasúti sínek Castaic Junction és Piru között - Fotó: Universal Images Group / Getty Images

A hirtelen érkező árhullám több kaliforniai települést is elöntött, köztük Castaic Junction, Fillmore, Bardsdale és Piru városát. A víz útjába kerülő házak és gazdaságok nagy része teljesen megsemmisült. A pusztítás hatalmas volt: több mint ezer épület rongálódott meg vagy semmisült meg, a termékeny földek nagy részét pedig elsodorta az ár.

A hivatalos adatok szerint körülbelül 450 ember vesztette életét a tragédiában, de a kutatók szerint a tényleges szám ennél magasabb lehetett. Sok áldozat holttestét soha nem találták meg. A környéken dolgozó vándormunkások és bevándorlók közül sokan nem szerepeltek a hivatalos nyilvántartásokban, így a katasztrófa valódi emberi vesztesége valószínűleg nagyobb volt.

gátszakadás Only the supports of the Main Highway Bridge (also known as the Santa Clara River Bridge) survive after the failure of the St Francis Dam, near Saugus, California, March 1928. On 12th March, the concrete gravity dam in the San Francisquito Canyon collapsed, sending over 12 billion gallons of water into the canyon, in what is considered to have been one of the 20th century's worst American civil engineering disasters. (Photo by Henry Miller News Picture Service/FPG/Archive Photos/Getty Images)
A Santa Clara folyó hídjának megmaradt pillérei a kaliforniai gátszakadás után - Fotó: Henry Miller News Picture Service/FPG/Getty Images

A későbbi vizsgálatok arra jutottak, hogy a gátszakadás egyik fő oka a gát alapját képező szikla instabilitása volt. A San Francisquito-kanyon geológiai szerkezete nem bizonyult alkalmasnak egy ilyen méretű víztározó megtartására. A jelentések szerint a tervezési hibák és a helyszín geológiai problémái egyaránt hozzájárultak a tragédiához.

William Mulhollandot végül nem találták büntetőjogilag felelősnek a katasztrófáért. A mérnök azonban nyilvánosan vállalta a felelősséget, és lemondott tisztségéről. A tragédia gyakorlatilag véget vetett pályafutásának, és a St. Francis gát összeomlása azóta is az Egyesült Államok egyik legsúlyosabb mérnöki kudarca.

 

