Gátszakadás Kaliforniában: egy éjszaka alatt pusztult el több város

A történelem egyik legismertebb gátszakadása 1928. március 12-én történt Kaliforniában, amikor a Szent Ferenc-gát váratlanul összeomlott. A hatalmas víztömeg percek alatt zúdult le a San Francisquito-kanyonon keresztül, és a pusztító ár több települést is elöntött, miközben emberek százai vesztették életüket - tájékoztat a Britannica.

A Szent Ferenc-gát romjai a pusztító gátszakadás után Kaliforniában - Fotó: Bettmann/Getty Images

A gátszakadás éjszakája

A Szent Ferenc-gát 1926-ban készült el Los Angelestől mintegy 50 kilométerre északnyugatra. A létesítményt William Mulholland, a Los Angeles-i Vízügyi és Vízellátási Hivatal vezető mérnöke felügyelte. A gát célja az volt, hogy víztározóként szolgáljon a Los Angeles–Owens River vízvezeték számára, amely a gyorsan növekvő város vízellátását biztosította - írja az UCLA Library.

A Szent Ferenc gátszakadás után elcsavarodott vasúti sínek Castaic Junction és Piru között - Fotó: Universal Images Group / Getty Images

A hirtelen érkező árhullám több kaliforniai települést is elöntött, köztük Castaic Junction, Fillmore, Bardsdale és Piru városát. A víz útjába kerülő házak és gazdaságok nagy része teljesen megsemmisült. A pusztítás hatalmas volt: több mint ezer épület rongálódott meg vagy semmisült meg, a termékeny földek nagy részét pedig elsodorta az ár.

A hivatalos adatok szerint körülbelül 450 ember vesztette életét a tragédiában, de a kutatók szerint a tényleges szám ennél magasabb lehetett. Sok áldozat holttestét soha nem találták meg. A környéken dolgozó vándormunkások és bevándorlók közül sokan nem szerepeltek a hivatalos nyilvántartásokban, így a katasztrófa valódi emberi vesztesége valószínűleg nagyobb volt.

A Santa Clara folyó hídjának megmaradt pillérei a kaliforniai gátszakadás után - Fotó: Henry Miller News Picture Service/FPG/Getty Images

A későbbi vizsgálatok arra jutottak, hogy a gátszakadás egyik fő oka a gát alapját képező szikla instabilitása volt. A San Francisquito-kanyon geológiai szerkezete nem bizonyult alkalmasnak egy ilyen méretű víztározó megtartására. A jelentések szerint a tervezési hibák és a helyszín geológiai problémái egyaránt hozzájárultak a tragédiához.