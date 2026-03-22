95-ös benzin piaci ár: 670,9 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -75,9 Ft / Gázolaj piaci ár: 729,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -114,2 Ft

Hatalmas gázrobbanás történt: túlélők után kutatnak a romok alatt

Több épület is összeomlott Isztambul egyik városrészében egy hatalmas detonáció után. A gázrobbanás következtében a mentőcsapatok kétségbeesett versenyt futnak az idővel, hogy megtalálják a romok alatt rekedt túlélőket.
A hatalmas detonáció az Ayvansaray negyedben történt, ahol legalább két épület dőlt össze a gázrobbanás következtében. A beszámolók szerint a tragédia idején öten tartózkodhattak az épületekben, közülük hármat már sikerült kimenteni és kórházba szállítani – írja a The Sun.

Túlélőket keresnek a gázrobbanás után – Fotó: ADEM KUTUCU / ANADOLU
Túlélőket keresnek az isztambuli gázrobbanás után
Még nem tudják az isztambuli gázrobbanás okát

A mentésről készült felvételeken jól látszik a pusztítás mértéke: a romok közül hordágyon viszik ki a sérülteket, miközben tűzoltók és civilek együtt próbálják átkutatni a törmeléket. Egy, az ötvenes éveiben járó férfit is így emeltek ki az összedőlt épület alól.

A hatóságok szerint a robbanást nagy valószínűséggel gázszivárgás okozta, de más lehetőségeket – például földcsuszamlást – sem zártak ki, ezért vizsgálat indult az ügyben. A környéken több rossz állapotú, elhagyatott épület is található.

A helyszínt lezárták, miközben nagy tömeg gyűlt össze a környéken, sokan saját kezűleg is segítik a mentést. A hivatalos közlemény szerint a kutatás továbbra is tart a még eltűnt két ember után, az egységek folyamatosan dolgoznak a romok átvizsgálásán.

