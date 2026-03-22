Hatalmas gázrobbanás történt: túlélők után kutatnak a romok alatt

A hatalmas detonáció az Ayvansaray negyedben történt, ahol legalább két épület dőlt össze a gázrobbanás következtében. A beszámolók szerint a tragédia idején öten tartózkodhattak az épületekben, közülük hármat már sikerült kimenteni és kórházba szállítani – írja a The Sun.

Túlélőket keresnek az isztambuli gázrobbanás után

Fotó: ADEM KUTUCU / ANADOLU

Még nem tudják az isztambuli gázrobbanás okát

A mentésről készült felvételeken jól látszik a pusztítás mértéke: a romok közül hordágyon viszik ki a sérülteket, miközben tűzoltók és civilek együtt próbálják átkutatni a törmeléket. Egy, az ötvenes éveiben járó férfit is így emeltek ki az összedőlt épület alól.

A hatóságok szerint a robbanást nagy valószínűséggel gázszivárgás okozta, de más lehetőségeket – például földcsuszamlást – sem zártak ki, ezért vizsgálat indult az ügyben. A környéken több rossz állapotú, elhagyatott épület is található.

A helyszínt lezárták, miközben nagy tömeg gyűlt össze a környéken, sokan saját kezűleg is segítik a mentést. A hivatalos közlemény szerint a kutatás továbbra is tart a még eltűnt két ember után, az egységek folyamatosan dolgoznak a romok átvizsgálásán.

Egyetlen szikra – és több száz diák halt meg egy iskola robbanásában – videó

1937. március 18-án az Egyesült Államok egyik legsúlyosabb iskolai katasztrófája történt Texas államban. A Texasi gázrobbanás a New London Consolidated School épületét rombolta le, és több mint háromszáz ember – többségében diák – életét követelte.

Halálos gázrobbanás történt egy lakótelepen, többen megsérültek

A hatóságok súlyos károkról és több sérültről számoltak be egy amerikai nagyvárosban történt éjszakai baleset után. A gázrobbanás következtében tűz ütött ki egy 17 emeletes bronxi társasház felső szintjein, ami halálos áldozatot is követelt.