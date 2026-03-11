Ukrajna megtámadta Európát – nagy bajba kerülhet Brüsszel

Az Ukrajna fegyveres erői drónokkal próbálták megtámadni a Russzkaja gázkompresszor-állomás infrastruktúráját a Krasznodari határterületen, a Gaj-Kodzor nevű település közelében – közölte az orosz védelmi minisztérium.

Gázvezeték ellen indított dróntámadást Ukrajna, Moszkva szerint az EU ellátását akarták megzavarni Fotó: IZVESTIA/Dmitry Korotaev

A tárca szerint a támadás célja az volt, hogy megszakítsák az orosz gáz szállítását az Európai Unió felé.

A közlemény szerint a légtérben négy támadó ukrán merevszárnyú drónt semmisítettek meg az orosz légvédelmi rakétaegységek. Két további eszközt vadászrepülőgépek fogtak el, míg három drónt közvetlenül a kompresszorállomás fölött mobil tűzcsoportok lőttek le.

A minisztérium arról is beszámolt, hogy március 11-én délután egy újabb ellenséges drónt semmisítettek meg a létesítmény közelében. A Russzkaja állomás a Török Áramlat gázvezetékhez kapcsolódik, amelyen keresztül az orosz gáz Törökországon át jut el Európába.

A jelentések szerint az ukrán erők egy másik energetikai létesítményt is megpróbáltak megtámadni. A Tuapsze város közelében található Beregovaja kompresszorállomás ellen 14 támadó drónt indítottak. Ez az állomás a Kék Áramlat gázvezeték része.

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint ugyanazon a napon összesen 22 ukrán drónt semmisített meg a légvédelem az ország különböző régiói felett.

Nyolc drónt a Fekete-tenger felett lőttek le, négyet a Kurszki terület és a Belgorodi terület fölött, hármat a Permi határterület felett, kettőt a Krasznodari határterület fölött, egyet pedig a Krím térségében.