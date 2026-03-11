Ritka, de súlyos mellékhatás merült fel a népszerű gyógyszereknél

Az elmúlt években a GLP-1 gyógyszerek világszerte rendkívül népszerűvé váltak, mivel hatékony segítséget nyújthatnak az elhízás és a cukorbetegség kezelésében. Egy új elemzés azonban arra hívja fel a figyelmet, hogy bizonyos esetekben összefüggés lehet ezek a készítmények és a hirtelen látásvesztés egy ritka formája között – tájékoztat a New York Post.

A szakértők szerint a GLP-1 gyógyszerek szedése mindig orvosi felügyelet mellett ajánlott

Fotó: RUSLANAS BARANAUSKAS/SCIENCE PHO / RBU

A kutatók az amerikai gyógyszerhatóság (FDA) mellékhatás-adatbázisát vizsgálták 2017 és 2024 között. Az adatok alapján több olyan esetet is jelentettek, amikor GLP-1 gyógyszerek, például az Ozempic vagy a Wegovy szedése mellett iszkémiás optikus neuropátia (ION) alakult ki.

Ez az állapot a látóideg vérellátásának zavara miatt jön létre, és gyakran hirtelen látásvesztéssel jár. Az orvosi szakirodalomban ezt az állapotot néha „szemsztrókként” is említik.

Fontos azonban hangsúlyozni, hogy ezek az esetek ritkák, és a kutatók szerint jelenleg nem bizonyított egyértelmű ok-okozati kapcsolat.

Melyik gyógyszerhez kapcsolódott gyakrabban a hirtelen látásvesztés?

Az elemzés szerint a Wegovy esetében arányosan magasabb volt a hirtelen látásvesztéssel összefüggő esetek száma. A kutatás alapján a Wegovy közel ötször nagyobb valószínűséggel kapcsolódott az iszkémiás optikus neuropátia (ION) eseteihez, mint más hasonló gyógyszerek, és a jelentések szerint ez a probléma háromszor gyakrabban érintette a férfiakat, mint a nőket.

Mi az a „szemsztrók”, és miért veszélyes?

Az iszkémiás optikus neuropátia a látóideg vérellátásának hirtelen romlása miatt alakul ki.

Jellemző tünetei lehetnek:

hirtelen látásvesztés az egyik szemen;

homályos vagy torz látás;

a látótér egy részének kiesése.

Ha a vérkeringés nem áll helyre időben, az állapot maradandó látáskárosodást is okozhat.

A kutatók szerint az egyik lehetséges magyarázat a gyógyszerek adagolása és felszívódása lehet. A Wegovy és az Ozempic injekció formájában kerül a szervezetbe, ami gyorsabb hatóanyag-felszívódást és nagyobb koncentrációs csúcsokat okozhat. A vizsgálatban szereplő Rybelsus, amely ugyanennek a hatóanyagnak a tablettás formája, nem kapcsolódott ION-esetekhez. A szakemberek szerint ennek oka lehet, hogy a tabletták lassabban szívódnak fel, így kisebb lehet a szervezetet érő hirtelen terhelés.

Mit mondanak a szakértők a GLP-1 gyógyszerek biztonságáról?

A kutatás vezetője szerint a betegeknek nem kell pánikba esniük. A szakértők hangsúlyozzák, hogy a GLP-1 gyógyszerek sok ember számára fontos szerepet játszanak az elhízás és a cukorbetegség kezelésében, miközben az ilyen jellegű mellékhatások továbbra is nagyon ritkának számítanak. A kezelést ugyanakkor minden esetben orvosi felügyelet mellett kell elkezdeni, és különösen fontos a fokozatos adagolás, valamint a túl gyors fogyás elkerülése.