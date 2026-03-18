Durva átverés terjed Gmailen: erre a levélre nagyon nem szabad rákattintani

A Gmail-csalás lényege, hogy a feladók egy lejáró tajkártyára hivatkozva próbálják megtéveszteni a címzetteket. A levél gyanús linkre visz, miközben a tajkártya valójában nem jár le.

Új és veszélyes Gmail-csalás terjed – vigyázzon a személyes adataira (illusztráció)

Új csalási módszer terjed, amely kifejezetten a Gmail-felhasználókat célozza. A csalók hivatalosnak tűnő e-mailekben azt állítják, hogy hamarosan lejár a címzettek tajkártyája, ezért több fontos szolgáltatást sem tudnak majd igénybe venni.

A levél szerint a lejáró okmány miatt veszélybe kerülhet a térítésmentes egészségügyi ellátás, a receptek kiváltása, a táppénz igénylése és az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiváltása is. A G Data szerint azonban az egész üzenet átverés, mivel a tajkártya valójában nem jár le.

A csalás egyik veszélyes eleme, hogy ezek az üzenetek egyelőre nem a spam mappába érkeznek, hanem közvetlenül a beérkezők között jelennek meg. A levélben található link ráadásul nem magyar közigazgatási oldalra, hanem egy .com végződésű weboldalra vezet.

Az oldalon személyes adatokat, tajszámot, sőt még kisebb összegű befizetést is kérnek. A megadott információkkal a csalók később súlyos visszaéléseket követhetnek el, ezért különösen fontos, hogy senki ne kattintson az ilyen linkekre – hívta fel a figyelmet az Index.

