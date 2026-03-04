Mindenkit meglepett, amit a golfpálya alatt találtak – videón az elképesztő felfedezés

A brit Davyhulme Park Golf Club egyik golfpályáján nem mindennapi felfedezés borzolta a kedélyeket: a 13. lyuknál egy váratlan üreg jelent meg a talajban. Ami elsőre csak egy apró rendellenességnek tűnt, hamar történelmi titkot fedett fel a golfpálya alatt – írja a Daily Mail.

Mindenkit meglepett, amit a golfpálya alatt találtak (illusztráció) –Fotó: Unsplash

19. századi borospince a golfpálya alatt

Steve Hopkins, a klub helyettes karbantartója azonnal munkához látott, amikor észrevette az üreget. Ahogy elkezdte feltárni a talajt, egy föld alatti üreg tárult fel, amely végül egy téglaboltozatos borospincéhez vezetett.

A pince tele volt üres üvegekkel, és a 19. században épült Davyhulme Hall kúria részét képezhette, amelyet 1888-ban bontottak le.

Hopkins elmondta, hogy a pince belsejében boltíves téglaboltozat, elszenesedett üvegek és egy bedeszkázott másik bejárat található. A klub videót is megosztott a felfedezésről az X-en, kiemelve, hogy a több mint 100 éves pince akár a golfpálya látványosságává is válhatna. A tagok között már élénk érdeklődés mutatkozott, de a döntés a klub kezében marad.

