Szenzációs cukiság: gorillaikrek születtek – videó

Ritka természeti csoda történt a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén: a Virunga Nemzeti Parkban ismét gorillaikrek születtek. A két újszülött, egy nőstény és egy hím, mindössze két hetes, és a park csapatai folyamatosan figyelik őket – írja a CBS News.

Újabb gorillaikrek születtek a Virunga Nemzet Parkban (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Ismét gorillaikrek születtek Kongóban

Afrika legrégebbi természetvédelmi területe, a Virunga Nemzeti Park, ismét bizonyítja ritka biodiverzitását. A most született gorillaikrek a Baraka család tagjai, és az idei évben ez már a hetedik gorillaszületés a parkban. Hasonló, rendkívül ritka esetet januárban a Bageni családban jegyeztek fel, amikor hím ikrek jöttek világra. A hegyi gorillák ikerszületése szakértők szerint különleges, hiszen az adatbázisok szerint az ikrek az összes születés kevesebb mint egy százalékában fordulnak elő.

Az ikrek érkezése a gorillák között különleges alkalom a ritkaságuk miatt”

– mondta Tara Stoinski, a Dian Fossey Gorilla Fund vezetője. Az ikrek túlélése komoly kihívást jelent, mert az anya nemcsak két kölyköt hordoz, hanem több tejet is kell termeljen, ami rendkívül energiaigényes, különösen az első hetekben.

A Virunga erdőit ugyanakkor fenyegeti az erőszak és a fegyveres csoportok jelenléte, így a természetvédelem és a gorillák biztonsága kiemelt jelentőségű. Jelenleg a hegyi gorillák világszinten körülbelül 1 063 példányt számlálnak, közülük mintegy 350 él a Virungában.

