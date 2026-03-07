Furcsa anomáliát találtak az Antarktiszon: végre kiderült, mi áll a háttérben

Az Antarktisz alatt egy különös gravitációs anomália húzódik, amelyet a kutatók gyakran „gravitációs lyukként” emlegetnek. Ez nem valódi lyuk, hanem azt jelenti, hogy ezen a területen a gravitáció valamivel gyengébb a vártnál. A jelenség régóta ismert, most azonban a tudósok közelebb kerültek annak megértéséhez, hogyan alakult ki.

Az antarktiszi sarkvidék a Föld leghidegebb helye, egy gravitációs anomália lehet a kontinens alatt (illusztráció)

Fotó: MICHAEL NOLAN / Robert Harding RF

Gravitációs anomália az Antarktisz alatt

A kutatás szerint a furcsa anomália oka a Föld mélyében keresendő. A bolygó belsejében nagyon lassú kőzetmozgások zajlanak, és ezek több tízmillió év alatt átrendezték az anyagot az Antarktisz alatt. Mivel a gravitációt az is befolyásolja, hogy a Föld mélyén milyen sűrűségű anyag található, ez a belső átrendeződés végül mérhető gravitációs gyengülést okozott a kontinens térségében.

A tudósok földrengéshullámok és számítógépes modellek segítségével gyakorlatilag a Föld belsejének egyfajta háromdimenziós képét állították össze.

Ebből az derült ki, hogy a gravitációs anomália nagyjából 50 és 30 millió évvel ezelőtt erősödött fel. Ez különösen érdekes, mert nagyjából ugyanebben az időszakban indult meg az Antarktisz jelentős eljegesedése is.

A felfedezés azért fontos, mert nemcsak a Föld belső működéséről árul el többet, hanem arról is, hogyan kapcsolódhat össze a bolygó mélye az éghajlattal és a jégtakarók kialakulásával. A gyengébb gravitáció még a tengerfelszín magasságára is hatással lehet a kontinens körül. Vagyis ez a különös antarktiszi jelenség egyszerre geológiai, éghajlati és óceánkutatási szempontból is izgalmas – derül ki a ScienceDaily.com cikkéből.

