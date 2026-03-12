Guadalupei Szűz Mária: 13 apró alak bukkant fel a szemében – csoda vagy illúzió?

A történet szerint a Guadalupei Szűz Mária képe 1531-ben jelent meg Juan Diego indián megtért férfi köpenyén Mexikó közelében. A legenda úgy szól, hogy amikor a köpenyt bemutatta Juan de Zumárraga püspöknek, a Szűz Mária képe hirtelen megjelent az anyagon, és az eseménynek több tanúja is volt – írja a DailyMail.

A Guadalupei Szűz Mária több mint 500 éves képe ma is az egyik legismertebb vallási relikvia, amelynek eredete és részletei még mindig vitákat váltanak ki a tudósok között Fotó: TIZIANA FABI / AFP

Guadalupei Szűz Mária szemében mikroszkopikus alakokat találtak

A kutatók digitális nagyítás segítségével vizsgálták meg a kegykép részleteit. Elemzésük szerint a Guadalupei Szűz Mária szemében legalább 13 apró emberi alakhoz hasonló forma látható.

A beszámolók szerint ezek a miniatűr figurák olyan személyeket ábrázolhatnak, akik jelen voltak a köpeny első bemutatásakor a 16. században. A részletek annyira kicsik, hogy szabad szemmel egyáltalán nem láthatók, csak nagy felbontású digitális feldolgozással.

Egyes hívők szerint ez csodára utalhat, míg a szkeptikusok úgy vélik, hogy optikai jelenségről vagy képfeldolgozási torzulásról lehet szó.

Pigmentek, amelyek nem illenek a kor technológiájához

A kegyképet már évszázadok óta vizsgálják különböző tudományos módszerekkel.

1936-ban a Nobel-díjas kémikus Richard Kuhn elemezte a köpenyből vett apró mintát. A jelentése szerint a festékek nem hasonlítottak sem növényi, sem állati, sem ásványi eredetű pigmentekre, amelyeket a korszakban általában használtak.

1979-ben infravörös fotózással is megvizsgálták a képet. A kutatók szerint a színek eloszlása szokatlanul egyenletes, és nem láthatók olyan ecsetvonások vagy rétegek, amelyek egy hagyományos festményre jellemzőek lennének.

A Guadalupei Szűz Mária képe egy különleges anyagon maradt fenn

A kép nem vászonra készült, hanem egy úgynevezett tilma nevű köpenyre, amely maguey-kaktusz rostjaiból készült. Az ilyen anyag általában néhány évtized alatt elbomlik, ennek ellenére a Guadalupei Szűz Mária képe közel öt évszázad után is megmaradt.

A textil mérete körülbelül másfél méter hosszú és közel egy méter széles, és két darabból van összevarrva. A kutatók szerint a színek ma is meglepően élénkek, annak ellenére, hogy a köpeny hosszú ideig nem volt védőüveg mögött.