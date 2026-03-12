Guadalupei Szűz Mária: 13 apró alak bukkant fel a szemében – csoda vagy illúzió?

A történet szerint a Guadalupei Szűz Mária képe 1531-ben jelent meg Juan Diego indián megtért férfi köpenyén Mexikó közelében. A legenda úgy szól, hogy amikor a köpenyt bemutatta Juan de Zumárraga püspöknek, a Szűz Mária képe hirtelen megjelent az anyagon, és az eseménynek több tanúja is volt – írja a DailyMail.
Guadalupei Szűz Mária szemében mikroszkopikus alakokat találtak
A kutatók digitális nagyítás segítségével vizsgálták meg a kegykép részleteit. Elemzésük szerint a Guadalupei Szűz Mária szemében legalább 13 apró emberi alakhoz hasonló forma látható.
A beszámolók szerint ezek a miniatűr figurák olyan személyeket ábrázolhatnak, akik jelen voltak a köpeny első bemutatásakor a 16. században. A részletek annyira kicsik, hogy szabad szemmel egyáltalán nem láthatók, csak nagy felbontású digitális feldolgozással.
Egyes hívők szerint ez csodára utalhat, míg a szkeptikusok úgy vélik, hogy optikai jelenségről vagy képfeldolgozási torzulásról lehet szó.
Pigmentek, amelyek nem illenek a kor technológiájához
A kegyképet már évszázadok óta vizsgálják különböző tudományos módszerekkel.
1936-ban a Nobel-díjas kémikus Richard Kuhn elemezte a köpenyből vett apró mintát. A jelentése szerint a festékek nem hasonlítottak sem növényi, sem állati, sem ásványi eredetű pigmentekre, amelyeket a korszakban általában használtak.
1979-ben infravörös fotózással is megvizsgálták a képet. A kutatók szerint a színek eloszlása szokatlanul egyenletes, és nem láthatók olyan ecsetvonások vagy rétegek, amelyek egy hagyományos festményre jellemzőek lennének.
A Guadalupei Szűz Mária képe egy különleges anyagon maradt fenn
A kép nem vászonra készült, hanem egy úgynevezett tilma nevű köpenyre, amely maguey-kaktusz rostjaiból készült. Az ilyen anyag általában néhány évtized alatt elbomlik, ennek ellenére a Guadalupei Szűz Mária képe közel öt évszázad után is megmaradt.
A textil mérete körülbelül másfél méter hosszú és közel egy méter széles, és két darabból van összevarrva. A kutatók szerint a színek ma is meglepően élénkek, annak ellenére, hogy a köpeny hosszú ideig nem volt védőüveg mögött.
A tudomány és a hit vitája
A jelenség azonban továbbra is vitatott.
Sok kutató szerint a mikroszkopikus alakok pusztán vizuális értelmezések lehetnek, vagy a digitális képfeldolgozás során létrejött mintázatok. Mások viszont úgy vélik, a kép létrejöttének módját a mai napig nem sikerült teljesen megmagyarázni.
A Guadalupei Szűz Mária kegyképe így továbbra is a világ egyik legismertebb és legtöbbet vizsgált vallási relikviája maradt.
Milliók tértek meg a Guadalupe-i Szűzanya jelenése után
Az első amerikai indián származású szent lett Juan Diego, akinek 1531-ben a Tepeyac dombon megjelent a Guadalupe-i Szűz Mária. A jelenéseket tömeges megtérések követték és majdnem két évszázad multán templomot is emeltek a Szűzanya tiszteletére.
Jézus megjelent Franciaországban? Itt a Vatikán reakciója
A Vatikán szerdán bejelentette, hogy nem ismeri el természetfeletti eredetűnek a franciaországi Dozuléban történt állítólagos Jézus-jelenéseket. A Vatikán szigorúan vizsgálja a Jézussal kapcsolatos híreket.