Leszakadt a gyalogoshíd, öten meghaltak – videón a mentés

Öt ember meghalt, egy pedig eltűnt, miután kedden gyalogoshíd omlott össze egy tengerparti sétányon az észak-spanyolországi Santanderben – közölték a helyi hatóságok.
Tragédia Santanderben: leszakadt a gyalogoshíd
A baleset a kantabriai tartomány fővárosától, Santandertől északra fekvő El Bocal sziklás strandján történt – jelentette a kantabriai tengeri mentőszolgálat. Az esti órákban még egy embert kerestek – közölték.
A kutatócsapatok továbbra is az eltűnt személy felkutatásán dolgoznak
– írta az X közösségi oldalon Santander polgármestere, Gema Igual. Egy személyt kihűléssel kórházba szállítottak – tette hozzá.
A halálos áldozatok között négy fiatal nő és egy fiatal férfi volt, mindannyian 20 év körüliek – jelentette az Europa Press helyi hírügynökség, az RTVE állami televízió és más médiumok, hivatkozva a mentőszolgálatra és egy túlélőre. Mindannyian a tengerbe vagy a sziklákra estek, amikor a fából készült gyalogoshíd összeroppant. Két embert élve mentettek ki a vízből, de egy nő később belehalt sérüléseibe a santanderi kórház intenzív osztályán.
Az Europa Press szerint az eltűnt személyt hajókkal és helikopterekkel keresik.
