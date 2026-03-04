Leszakadt a gyalogoshíd, öten meghaltak – videón a mentés

Öt ember meghalt, egy pedig eltűnt, miután kedden gyalogoshíd omlott össze egy tengerparti sétányon az észak-spanyolországi Santanderben – közölték a helyi hatóságok.

Mentőcsapatok az összeomlott gyalogoshídnál – Fotó: Youtube/képkivágás/El Debate

Tragédia Santanderben: leszakadt a gyalogoshíd

A baleset a kantabriai tartomány fővárosától, Santandertől északra fekvő El Bocal sziklás strandján történt – jelentette a kantabriai tengeri mentőszolgálat. Az esti órákban még egy embert kerestek – közölték.

A kutatócsapatok továbbra is az eltűnt személy felkutatásán dolgoznak

– írta az X közösségi oldalon Santander polgármestere, Gema Igual. Egy személyt kihűléssel kórházba szállítottak – tette hozzá.

A halálos áldozatok között négy fiatal nő és egy fiatal férfi volt, mindannyian 20 év körüliek – jelentette az Europa Press helyi hírügynökség, az RTVE állami televízió és más médiumok, hivatkozva a mentőszolgálatra és egy túlélőre. Mindannyian a tengerbe vagy a sziklákra estek, amikor a fából készült gyalogoshíd összeroppant. Két embert élve mentettek ki a vízből, de egy nő később belehalt sérüléseibe a santanderi kórház intenzív osztályán.

Az Europa Press szerint az eltűnt személyt hajókkal és helikopterekkel keresik.

Kínai híd összeomlása: percek alatt tűnt el a többmilliárdos beruházás

Részben összeomlott egy nemrég átadott híd Kína délnyugati Szecsuán tartományában. A kínai híd összeomlása miatt lezárták a térséget, miután a hegyoldal repedni és csúszni kezdett — szerencsére senki sem sérült meg a balesetben.

Összeomlott egy híd Indiában, többen meghaltak – videó

Tragikus baleset történt Nyugat-Indiában: leszakadt egy vasból készült gyalogoshíd a Mahárástra állambeli Pune körzetében, az Indrayani folyó fölött. A hídomlás legalább két ember életét követelte, többen megsérültek.



