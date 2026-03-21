Könyvet írt a gyászról, miután kegyetlenül meggyilkolta a férjét egy nő

A történettel kapcsolatban azonban egyre több ellentmondás és furcsa részlet került napvilágra. A gyász mögött végül egy részletes nyomozás tárta fel az eset valódi hátterét – írja a The Guardian.

Gyerekkönyvet írt a gyászról, miután tűpontosan kitervelte a férje meggyilkolását a nő.

Gyászba csomagolt gyilkosság

A vád szerint a 35 éves nő a szintetikus opioid halálos adagjának ötszörösét csempészte abba a koktélba, amelyet férjével megitatott. Az ügyészek a bíróságon elmondták, hogy

a nőnek 4,5 millió dolláros (1,5 milliárd forintos) adóssága volt, és azt hitte, hogy ha férje meghal, több mint 4 millió dollár értékű vagyont örökölhet.

A nőt más bűncselekményekben is bűnösnek találták, többek között abban, hogy már Valentin-napon is megpróbálta megmérgezni férjét egy fentanilos szendviccsel, amelytől a férfi eszméletét vesztette. Az esküdtek a nőt hamisításban és csalásban is bűnösnek találták, mivel férje halála után jogtalanul igényelte a biztosítási kártérítést.

Az eredetileg öt hétre tervezett tárgyalást jelentősen megrövidítette, hogy a vádlott lemondott a vallomástétel jogáról.Ügyvédjei arra építették a védelmét, hogy az ügyészek nem tudtak megfelelő bizonyítékkal szolgálni védencük bűnösségére. Az ügyészség szerint a nő

ingatlanügynökként házak felújításával és eladásával foglalkozott, súlyos adósságokba keveredett, és viszonya is volt egy másik férfival.

A vád bemutatta egymással váltott szöveges üzeneteiket, valamint azt is, hogy a nő a férje tudta nélkül több életbiztosítást kötött rá körülbelül 2 millió dollár értékben. A nő internetes keresési előzményei között a halálos adag fentanilra és a mérgezésben elhunytak halotti bizonyítványára vonatkozó kérdéseket is találtak. A vád koronatanúja a család házvezetőnője volt, aki azt állította, hogy több alkalommal is eladott a feleségnek fentanilt.

A letartóztatása előtt a nő saját kiadásban megjelentette az Are You with Me? (Velem vagy?) című gyermekkönyvet, amely egy szülő elvesztésének feldolgozásáról szól.

Az ügyészség szerint ezzel is bűnösségét próbálta eltussolni. A vád azt is kiderítette, hogy a nő egy szellemírót fogadott fel a könyv megírására. Az esküdtszék rövid tanácskozás után bűnösnek találta súlyosbított emberölésben, valamint több más bűncselekményben, amiért hosszú, 25, de akár életfogytiglani szabadságvesztésre is számíthat.