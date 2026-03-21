Látványos fotókon a gyémántváros, amelyet lassan teljesen elnyel a sivatag

A namíbiai Kolmanskop egykor a gyémántbányászat egyik fontos központja volt. A gyémántváros a Namib-sivatag szélén épült ki, és rövid idő alatt modern infrastruktúrával rendelkező várossá vált. A gyémántláz idején kórházak, kaszinó, iskola és vasútállomás működött itt, ám amikor a lelőhelyek kimerültek, a lakók elhagyták a települést, amely mára különös szellemvárossá változott - tájékoztat a Meduza.

Homokkal teli szoba a namíbiai gyémántváros egyik elhagyott házában

Hogyan jött létre a gyémántváros a Namib-sivatagban?

Kolmanskop létrejötte szorosan kapcsolódik a német gyarmati időszakhoz és a gyémántlázhoz. A 20. század elején a német gyarmati település a Lüderitzből Keetmanshoopba vezető vasútvonal közelében épült ki. A vasútvonal fenntartásán dolgozó munkások folyamatosan tisztították a síneket a homoktól, miközben a környéken egyre több értékes kő került elő.

A gyémántbányászat gyorsan fejlődni kezdett, és a település rövid idő alatt modern várossá alakult. Elektromos világítást vezettek be, miközben sok európai városban még gázlámpák égtek az utcákon. A város infrastruktúrája – kórházak, üzletek, vasútállomás és lakóházak – mind a bányászat köré épült.

Üresen álló épületek a namíbiai Kolmanskop szellemvárosban

Hogyan találták meg az első gyémántot?

1908-ban egy vasúti munkás, Zakariás Lewala talált egy különös, csillogó követ a sínpálya közelében. A követ átadta felettesének, August Stauchnak, aki hamar felismerte, hogy gyémántról van szó. A felfedezés után a környéket hamarosan hivatalos bányászati területté nyilvánították. A munkások kezdetben egyszerű módszerekkel keresték a köveket: térdre ereszkedve vizsgálták át a homokot, majd sziták segítségével válogatták ki a gyémántokat. A gyémántláz rövid idő alatt rengeteg embert vonzott a térségbe.

Miért lett szellemváros a híres Kolmanskop?

Kolmanskop a 1920-as évek végére élte fénykorát. A településen iskola, kaszinó, pékség, hentesüzlet, rendőrőrs és két kórház is működött. A gyémántbányászat hatalmas bevételeket hozott, és a város gyorsan fejlődött.

A hanyatlás azonban váratlanul kezdődött. A gazdasági világválság és az új, gazdagabb gyémántlelőhelyek felfedezése miatt a bányászat egyre kevésbé volt jövedelmező. A vállalatok fokozatosan áthelyezték működésüket más területekre, és a város jelentősége gyorsan csökkent.