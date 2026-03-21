Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 670,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -75,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 728,8 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -113,8 Ft

gyémánt

Látványos fotókon a gyémántváros, amelyet lassan teljesen elnyel a sivatag

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Namib-sivatag közepén áll egy különös település, amely egykor a gazdagság és a modern technika jelképe volt. A gyémántváros rövid idő alatt fejlődött virágzó központtá, majd néhány évtized alatt teljesen elnéptelenedett. Ma már csak a homokkal teli házak és az üres utcák mesélnek a valaha itt élő emberek történetéről.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gyémántNamíbiaNamíb-sivatagváros

A namíbiai Kolmanskop egykor a gyémántbányászat egyik fontos központja volt. A gyémántváros a Namib-sivatag szélén épült ki, és rövid idő alatt modern infrastruktúrával rendelkező várossá vált. A gyémántláz idején kórházak, kaszinó, iskola és vasútállomás működött itt, ám amikor a lelőhelyek kimerültek, a lakók elhagyták a települést, amely mára különös szellemvárossá változott - tájékoztat a Meduza.

Homokkal teli szoba a namíbiai gyémántváros egyik elhagyott házában.
Homokkal teli szoba a namíbiai gyémántváros egyik elhagyott házában
Fotó: MINT IMAGES / Mint Images

Hogyan jött létre a gyémántváros a Namib-sivatagban?

Kolmanskop létrejötte szorosan kapcsolódik a német gyarmati időszakhoz és a gyémántlázhoz. A 20. század elején a német gyarmati település a Lüderitzből Keetmanshoopba vezető vasútvonal közelében épült ki. A vasútvonal fenntartásán dolgozó munkások folyamatosan tisztították a síneket a homoktól, miközben a környéken egyre több értékes kő került elő.

A gyémántbányászat gyorsan fejlődni kezdett, és a település rövid idő alatt modern várossá alakult. Elektromos világítást vezettek be, miközben sok európai városban még gázlámpák égtek az utcákon. A város infrastruktúrája – kórházak, üzletek, vasútállomás és lakóházak – mind a bányászat köré épült.

Üresen álló épületek a namíbiai Kolmanskop szellemvárosban, a Namib-sivatag szélén, Lüderitz közelében, Namíbiában
Üresen álló épületek a namíbiai Kolmanskop szellemvárosban
Fotó: LEE FROST / Robert Harding Premium

Hogyan találták meg az első gyémántot?

1908-ban egy vasúti munkás, Zakariás Lewala talált egy különös, csillogó követ a sínpálya közelében. A követ átadta felettesének, August Stauchnak, aki hamar felismerte, hogy gyémántról van szó. A felfedezés után a környéket hamarosan hivatalos bányászati területté nyilvánították. A munkások kezdetben egyszerű módszerekkel keresték a köveket: térdre ereszkedve vizsgálták át a homokot, majd sziták segítségével válogatták ki a gyémántokat. A gyémántláz rövid idő alatt rengeteg embert vonzott a térségbe.

Miért lett szellemváros a híres Kolmanskop?

Kolmanskop a 1920-as évek végére élte fénykorát. A településen iskola, kaszinó, pékség, hentesüzlet, rendőrőrs és két kórház is működött. A gyémántbányászat hatalmas bevételeket hozott, és a város gyorsan fejlődött.

A hanyatlás azonban váratlanul kezdődött. A gazdasági világválság és az új, gazdagabb gyémántlelőhelyek felfedezése miatt a bányászat egyre kevésbé volt jövedelmező. A vállalatok fokozatosan áthelyezték működésüket más területekre, és a város jelentősége gyorsan csökkent.

 

A Namib-sivatag homokja lassan betemeti az egykori kolmanskopi házakat
A Namib-sivatag homokja lassan betemeti az egykori kolmanskopi házakat
Fotó: LEE FROST / Robert Harding Premium

A bányászati tevékenység megszűnésével a település gazdasági alapja is eltűnt. A lakók többsége új bányákhoz költözött, ahol jobb lehetőségek várták őket. Néhány intézmény – például a vasútállomás és a kórház – még egy ideig működött, de végül ezek is bezártak. 1956-ban az utolsó lakók is elhagyták Kolmanskopot, amely azóta teljesen lakatlanná vált.

Az elhagyott épületek ma már a sivatag erőivel küzdenek. A Namib-sivatag erős szelei folyamatosan hordják a homokot, amely lassan betölti a házak belsejét és az utcákat. Sok épületben a homok már az ablakokig ér, a szobák pedig homokdűnékké alakultak. Ez a különös látvány ma turistákat és fotósokat vonz, akik a világ egyik legismertebb sivatagi szellemvárosát szeretnék látni.

Létezik egy szellemváros, amelyben több mint hatvan éve pusztít elolthatatlan tűz – képek

Kevesen tudják, hogy létezik Amerikában egy modern kori „szellemváros”, ahol a nap 24 órájában halálos tűzvész tombol a föld alatt. A Pennsylvania államban található Centralia városának szinte minden lakója már évekkel ezelőtt elköltözött, ami nem is csoda, hiszen az ott maradt maroknyi embert a füst és a veszélyes gázok mérgezik folyamatosan, amelyek a település alatt lángoló szénből származnak.

A világ leghíresebb szellemvárosai már fotókon is rémisztőek, nemhogy a valóságban

A szellemvárosok mindig is különleges vonzerőt gyakoroltak az utazókra. Nem a zsúfolt strandok vagy luxusresortok miatt keresik fel őket, hanem éppen a csend, az elmúlás és a történelem dermesztő hangulata miatt. Egy szellemváros bejárása olyan érzést kelt, mintha megállt volna az idő: iskolák, otthonok és kórházak állnak elhagyatva, tele múltbéli titkokkal.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!