Látványos fotókon a gyémántváros, amelyet lassan teljesen elnyel a sivatag

A namíbiai Kolmanskop egykor a gyémántbányászat egyik fontos központja volt. A gyémántváros a Namib-sivatag szélén épült ki, és rövid idő alatt modern infrastruktúrával rendelkező várossá vált. A gyémántláz idején kórházak, kaszinó, iskola és vasútállomás működött itt, ám amikor a lelőhelyek kimerültek, a lakók elhagyták a települést, amely mára különös szellemvárossá változott - tájékoztat a Meduza.
Hogyan jött létre a gyémántváros a Namib-sivatagban?
Kolmanskop létrejötte szorosan kapcsolódik a német gyarmati időszakhoz és a gyémántlázhoz. A 20. század elején a német gyarmati település a Lüderitzből Keetmanshoopba vezető vasútvonal közelében épült ki. A vasútvonal fenntartásán dolgozó munkások folyamatosan tisztították a síneket a homoktól, miközben a környéken egyre több értékes kő került elő.
A gyémántbányászat gyorsan fejlődni kezdett, és a település rövid idő alatt modern várossá alakult. Elektromos világítást vezettek be, miközben sok európai városban még gázlámpák égtek az utcákon. A város infrastruktúrája – kórházak, üzletek, vasútállomás és lakóházak – mind a bányászat köré épült.
Hogyan találták meg az első gyémántot?
1908-ban egy vasúti munkás, Zakariás Lewala talált egy különös, csillogó követ a sínpálya közelében. A követ átadta felettesének, August Stauchnak, aki hamar felismerte, hogy gyémántról van szó. A felfedezés után a környéket hamarosan hivatalos bányászati területté nyilvánították. A munkások kezdetben egyszerű módszerekkel keresték a köveket: térdre ereszkedve vizsgálták át a homokot, majd sziták segítségével válogatták ki a gyémántokat. A gyémántláz rövid idő alatt rengeteg embert vonzott a térségbe.
Miért lett szellemváros a híres Kolmanskop?
Kolmanskop a 1920-as évek végére élte fénykorát. A településen iskola, kaszinó, pékség, hentesüzlet, rendőrőrs és két kórház is működött. A gyémántbányászat hatalmas bevételeket hozott, és a város gyorsan fejlődött.
A hanyatlás azonban váratlanul kezdődött. A gazdasági világválság és az új, gazdagabb gyémántlelőhelyek felfedezése miatt a bányászat egyre kevésbé volt jövedelmező. A vállalatok fokozatosan áthelyezték működésüket más területekre, és a város jelentősége gyorsan csökkent.
A bányászati tevékenység megszűnésével a település gazdasági alapja is eltűnt. A lakók többsége új bányákhoz költözött, ahol jobb lehetőségek várták őket. Néhány intézmény – például a vasútállomás és a kórház – még egy ideig működött, de végül ezek is bezártak. 1956-ban az utolsó lakók is elhagyták Kolmanskopot, amely azóta teljesen lakatlanná vált.
Az elhagyott épületek ma már a sivatag erőivel küzdenek. A Namib-sivatag erős szelei folyamatosan hordják a homokot, amely lassan betölti a házak belsejét és az utcákat. Sok épületben a homok már az ablakokig ér, a szobák pedig homokdűnékké alakultak. Ez a különös látvány ma turistákat és fotósokat vonz, akik a világ egyik legismertebb sivatagi szellemvárosát szeretnék látni.